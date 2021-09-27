EVCL Chill: более 400 работников могут потерять работу

Компания переходит под внешнее управление

Как сообщили представители аудиторской компании PwC, компания EVCL Chill, поставляющая охлажденные продукты в крупные супермаркеты по всей Великобритании, столкнулась с трудностями после потери большинства клиентов и серьезной нехватки водителей, пишет The Guardian.

До возникновения проблем EVCL Chill была прибыльной компанией. За 12 месяцев 2020 года ее оборот составил £167 млн. В ней работали 1 092 штатных сотрудника, 658 из которых уже переведены в другие места вместе с рядом услуг. Но под угрозой увольнения остаются 434 человека, которые трудятся на складах компании в Дейвентри и Крике (Нортгемптоншир), Олфретоне (Дербишир), Рочдейле (Большой Манчестер), Бристоле, а также Пенрите (Камбрия). Они вскоре получат дополнительную информацию о своем статусе.

В субботу Тони Данкер, генеральный директор Конфедерации британской промышленности (CBI), призвал власти к созданию «временной и управляемой» системы для привлечения иностранной рабочей силы. Данкер отметил, что CBI приветствует стремление правительства нанимать и обучать британских рабочих, но переподготовка кадров – процесс длительный. «Нельзя за ночь превратить грузчиков в мясников, а лавочников в поваров – это можно сделать в течение трех – пяти лет, а не за одну ночь», – аргументировал свою позицию бизнесмен.

Известие о крахе EVCL Chill появилось накануне долгожданного заявления правительства о смягчении визовых правил для иностранных водителей грузовых автомобилей.