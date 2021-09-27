Хиллари Клинтон стала ректором Королевского университета в Белфасте

Впервые в истории учебного заведения его возглавила женщина

Как сообщает BBC, на эту должность бывший госсекретарь США была назначена еще в январе 2020 года, но торжественная церемония была отложена из-за коронавируса.

Выступая на церемонии 24 сентября, Хиллари Клинтон назвала университет особенным, а также сказала, что была еще одна причина, по которой она согласилась быть членом его сообщества. «Северная Ирландия стала символом силы демократии, позволяющей преодолевать разногласия и обеспечивать мир, и сейчас нам как никогда нужен этот маяк надежды», – заявила она.

В рамках церемонии также было объявлено об учреждении специальной стипендии в честь Нормана Хьюстона, экс-директора Бюро по делам Северной Ирландии в Вашингтоне, который скончался в январе. Стипендию планируется вручать американским студентам.

Кроме того, были удостоены почетных званий 14 деятелей в сфере бизнеса, политики, спорта, искусства, образования и охраны порядка, в том числе писательница Лиза Макги, бывший главный констебль полицейской службы Северной Ирландии сэр Джордж Гамильтон и хоккеистка Ширли Маккей.

Напомним, чуть ранее Хиллари Клинтон получила почетную степень Оксфордского университета.

Хиллари Клинтон – бывшая первая леди США, а также экс-сенатор от штата Нью-Йорк. Занимала пост госсекретаря в администрации президента Барака Обамы. В 2016 году участвовала в президентских выборах США.