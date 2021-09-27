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Платиновый юбилей королевы отметят грандиозным представлением

Платиновый юбилей королевы отметят грандиозным представлением
Фотоcommons.wikimedia.org

Шоу состоится на территории Виндзорского замка

В 2022 году Елизавета II отметит 70-летие восшествия на престол. Так долго в Великобритании не правил ни один монарх. В честь платинового юбилея запланированы масштабные торжественные мероприятия, которые будут идти в течение всего года. В рамках празднования исторического события Ее Величество побывает во всех уголках страны. Как сообщает Express, в путешествии ее будут сопровождать члены королевской семьи.

Чем ближе к дате, тем больше появляется подробностей о программе предстоящих торжеств. Основные события состоятся со 2 по 5 июня – эти дни будут объявлены выходными. На них запланировано посещение монаршей семьей скачек, торжественной службы в соборе Святого Павла, военного парада и концерта Platinum Party at the Palace, который пройдет вживую и будет показан в прямом эфире.

Главное представление, Gallop Through History, пройдет с 12 по 15 мая на территории Виндзорского замка. В конной феерии, которая будет длиться полтора часа, будут показаны знаменательные события, происходившие в течение пяти веков в истории Великобритании. Помимо 500 лошадей, в ней примут участие около 1 000 человек – известные актеры и ведущие, художники, музыканты, танцоры, а также представители Вооруженных сил. Шоу будет проходить под аккомпанемент Национального симфонического оркестра под музыку, которую специально для этого действа сочинит Дебби Уайзман, чей альбом Kings and Queens возглавил чарты классической музыки.

Организатором празднования платинового юбилея является Королевская конная выставка в Виндзоре, которую Ее Величество посещает ежегодно с 1943 года.

Билеты уже поступили в продажу, их можно приобрести на официальном сайте мероприятия.

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