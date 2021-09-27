Официанты будут получать чаевые полностью

Правительство планирует принять соответствующий закон

Благодаря нововведениям выгоду получат около 2 млн человек. Как сообщает The Independent, новый нормативный акт запретит владельцам ресторанов, баров и кафе удерживать оставленные сотрудникам чаевые. Таким образом, работники точек общественного питания будут забирать себе 100% платы за обслуживание. Кроме того, они будут вправе просить у своих работодателей соответствующий отчет, а при необходимости смогут привлечь их к ответственности.

Новый закон также отменяет плату за обработку платежа, взимаемую некоторыми заведениями, если клиент переводит чаевые с кредитной или дебетовой карты. Согласно исследованиям, многие компании добавляли дополнительные сборы к счетам клиентов только для того, чтобы присвоить платеж, а не делить его между сотрудниками. Напомним, несколько лет назад выяснилось, что сети известных ресторанов использовали чаевые для повышения зарплаты менеджеров.

«К сожалению, некоторые компании предпочитают удерживать чаевые, которые трудолюбивые сотрудники получили от своих клиентов в качестве награды за хорошее обслуживание, – отметил министр по рынкам труда Пол Скалли. – В наших планах сделать такую практику недопустимой и гарантировать, что чаевые будут получать те, кто их заработал». По мнению чиновника, такой подход станет дополнительным стимулом для работников пабов, кафе и ресторанов по всей стране, а также убедит посетителей, что их деньги пойдут тем, кто этого заслуживает.