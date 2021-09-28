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Принц Эндрю продает элитную недвижимость из-за суда

Принц Эндрю продает элитную недвижимость из-за суда
Фотоcommons.wikimedia.org

Шале оценили в £17 млн

Изабель де Рувр, экс-владелица недвижимости, приобретенной семь лет назад герцогом Йоркским и его бывшей женой Сарой Фергюсон, в 2020 году подала против них судебный иск.  Она обвинила Эндрю и Сару в том, что они не выплатили ей полную стоимость шале, находящегося на швейцарском курорте Вербье, сообщает Metro. Сумма претензии составляла £6 млн. На данный момент Изабель отказалась от иска против бывших супругов, так как собственность продается и долг будет погашен по завершении сделки.

Продажа шале предотвратит только одну судебную тяжбу. Другое, более серьезное дело, связанное с сексуальными домогательствами, сейчас медленно раскручивается в Нью-Йорке. Вирджиния Джуффре утверждает, что сын королевы вступал с ней в интимную связь: в юности американка стала жертвой преступной группировки торговцев людьми, которую возглавлял друг герцога – финансист Джеффри Эпштейн. Напомним, Эпштейн покончил с собой в 2019 году после ареста по обвинению в секс-торговле.

Эндрю публично не ответил на гражданский иск, но ранее решительно отрицал выдвинутые против него обвинения. Несмотря на это, американские адвокаты принца признали тот факт, что недавно после нескольких недель судебных споров члену королевской семьи официально вручили юридические документы по делу. В установленный законом срок он должен ответить на претензии Джуффре.

Сейчас адвокаты герцога Йоркского стремятся пересмотреть мировое соглашение 2009 года по иску против Эпштейна во Флориде, чтобы определить, возможно ли с его помощью добиться прекращения нового дела.

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