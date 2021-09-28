В столице предлагают легализовать частные электросамокаты

Это снизит количество автомобилей в мегаполисе

Аналитический центр Centre for London опубликовал доклад под названием «Микромобильность в Лондоне» – в нем рассматриваются различные варианты решения вопроса, как с помощью альтернативных транспортных средств сократить использование автомобилей на улицах города, пишет Evening Standard.

В отчете рекомендуется полностью легализовать электросамокаты, при этом Transport for London (TfL) – правительственный орган, отвечающий за большую часть столичной транспортной сети, – должен получить достаточные полномочия, чтобы управлять схемами аренды электросамокатов. Несмотря на то что с начала лета в нескольких районах города в тестовом режиме запущен прокат электросамокатов, использовать частные электросамокаты на дорогах общего пользования и пешеходных улицах запрещено. Только в июле текущего года лондонская полиция изъяла более 2 300 электросамокатов за нарушение этого запрета.

По мнению аналитиков, правительство должно предоставить больше вариантов транспорта, чтобы население могло меньше зависеть от автомобилей.

Руководитель исследования Centre for London Джош Коттелл отметил, что переход на новые транспортные средства уже происходит. «Но нам нужно, чтобы правительство наверстало упущенное и внедрило политику, которая поощряет безопасное использование электросамокатов и электровелосипедов на наших улицах и гарантирует каждому, кто хочет использовать эти транспортные средства, такую возможность», – добавил эксперт.