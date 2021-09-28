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Великобритания приглашает трудовых мигрантов

Великобритания приглашает трудовых мигрантов
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Более 10 000 иностранцев получат временные рабочие визы

Правительство планирует выдать краткосрочные рабочие визы иностранцам. Эта вынужденная мера должна помочь частично решить вопрос с поставками продовольствия, что особенно важно в канун Рождества, пишет BBC.

Всего разрешения на работу получат 10 500 человек, из которых 5 000 – водители бензовозов и грузовиков, 5 500 – работники птицефабрик. Трудовая виза будет выдаваться на три месяца.

Новые меры были приняты неоднозначно. В Британской торговой палате (British Chambers of Commerce) заявили, что «это капля в море», а представители Ассоциации автомобильных грузоперевозок (Road Haulage Association) добавили, что «короткий срок действия виз делает их непривлекательными как для компаний, так и для самих водителей». Группа компаний по грузовым перевозкам Logistics UK поддержала планы правительства, назвав их «огромным шагом вперед в устранении сбоев в цепочках поставок». По ее оценке, Великобритания нуждается примерно в 90 000 водителей. Специалисты Logistics UK отмечают, что на существующую ситуацию повлияли такие факторы, как пандемия, налоговые изменения, Брексит, старение рабочей силы, низкая заработная плата и плохие условия труда.

Британский совет по птицеводству (British Poultry Council) ранее предупреждал, что у производителей может не хватить рабочей силы для обработки нужного количества индейки к Рождеству: они всегда полагались на рабочих из ЕС, а после Брексита использовать их труд стало сложнее и дороже.

В министерстве транспорта признают, что импорт иностранной рабочей силы в долгосрочной перспективе проблему не решит, поэтому 4 000 человек скоро смогут пройти бесплатные учебные курсы, чтобы стать водителями грузовиков.

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