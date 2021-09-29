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Выставка «Фаберже в Лондоне: от любви до революции»

Выставка «Фаберже в Лондоне: от любви до революции»

В Лондоне откроется выставка работ знаменитого российского ювелира Карла Фаберже – Fabergé in London: Romance to Revolution. В экспозиции впервые будут представлены три императорских яйца Фаберже из коллекции музеев Московского Кремля: «Трехсотлетие дома Романовых», «Московский Кремль» и «Александровский дворец».

Особого внимания заслуживает яйцо «Московский Кремль», которое никогда до сих пор не вывозили из России. Николай II заказал его у ювелира в качестве подарка на Пасху для своей супруги Александры Федоровны. Яйцо представляет собой миниатюрную копию Успенского собора, где венчались российские цари, а внутри спрятаны часы и музыкальная шкатулка.
Также посетители смогут увидеть ювелирные изделия Фаберже из коллекции Елизаветы II, в том числе статуэтку «Крольчиха и три крольчонка» и портсигар.

Музей обещает представить более двухсот экспонатов и рассказать о связи ювелирного дома с Лондоном. Британская столица была единственным местом за пределами Российской империи, где располагался бутик Фаберже.

КОГДА: с 20 ноября 2021 года по 8 мая 2022 года, с 10:00 до 16:15 (со среды по воскресенье)
ГДЕ: Victoria and Albert Museum, Cromwell Road, London SW7 2RL
БИЛЕТЫ: £18,00, vam.ac.uk/exhibitions/faberge

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