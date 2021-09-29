Активный осенний отдых в национальных парках

В Великобритании есть пятнадцать национальных парков, где можно гулять, бегать или ездить на велосипеде, дышать свежим воздухом и любоваться прекрасными видами. Национальные парки Великобритании – места, где можно восстановить физические силы и отдохнуть душой. Расскажем о самых популярных парках для любителей активного отдыха.

Пик-Дистрикт

В Пик-Дистрикт существует четыре туристско-рекреационных маршрута – все они прежде были железнодорожными линиями, приобретенными национальным парком в 1970–1980-х годах (Thornhill Trail – в начале 1990-х годов):

– тропа High Peak протяженностью 10,5 мили;

– тропа Monsal Trail – 8,5 мили;

– тропа Thornhill Trail – 2 мили;

– тропа Tissington Trail – 13 миль.

Оценив потенциал этих заброшенных железнодорожных линий, руководство национального парка решило создать проходящие по красивой сельской местности маршруты для активного отдыха, чтобы они подходили для всех. Теперь Пик-Дистрикт – это в общей сложности 34 мили оздоровительных троп.

Возьмите с собой велосипед или закажите его в прокате Parsley Hay, который находится прямо в парке (бронировать транспортное средство лучше за несколько дней до путешествия). Вам понадобятся шлем (это жесткое требование), фляга с водой, ланч-бокс, подходящая одежда и обувь. Электросамокаты на территорию парка не допускаются.

Прогуливаться по Пик-Дистрикт можно как самостоятельно, так и в составе групп. Минимальный возраст детей – десять лет. С собаками пустят не во всех случаях (смотрите информацию на сайте организатора туров). Бронировать групповые туры нужно заранее.

Нельзя не рассказать о самых интересных маршрутах с участием гидов.

Велопрогулка по тропе Tissington Trail

Неторопливая поездка на велосипеде по ландшафту национального парка (долина реки Дав). Во время тура вы посетите нормандский замок Пилсбери. Подойдет для обычных велосипедистов, которым комфортно ездить по тихим дорогам (но не совсем новичков).

Уровень сложности: средний, иногда встречаются неровности, уклоны.

Местность: тихие переулки и тропы, холмистая местность с несколькими короткими крутыми подъемами.

Пеший маршрут по песчанику Стэнедж-Эдж (Stanage Edge)

Великолепное путешествие по пустоши и близлежащей местности Bamford Moor. Вы услышите исторические рассказы об этом районе, увидите древние лестницы, камни с таинственной резьбой, посетите старый паб.

Уровень сложности: высокий. Подъемы и спуски по пересеченной местности.

Местность: рельсы, крутые тропинки вересковой пустоши с неровным грунтом.

Пеший маршрут к откосу Деруэнт-Эдж (Derwent Edge)

Потрясающая прогулка по болотистой местности к знаменитым песчаникам. Сказочные виды на реку Деруэнт, водохранилище Ледибауэр и не только. Подойдет как для детей, так и для взрослых – если вы готовы к крутому подъему (который приведет в лучшее место для пикника в Дербишире!).

Уровень сложности: средний.

Местность: в основном несложные тропы, но есть один длинный крутой подъем. Встречаются неровный ландшафт, уклоны.

Норт-Йорк-Мурс

На территории парка Норт-Йорк-Мурс находится одна из самых больших вересковой пустошей в Соединенном Королевстве. Эта местность была объявлена национальным парком еще в 1952 году.

Норт-Йорк-Мурс – великолепное место для езды на велосипеде, независимо от того, являетесь ли вы начинающим велосипедистом или асом мирового класса. Велосипедные маршруты проходят прямо по Северным пустошам и холмам Говардиан. В парке есть проселочные дороги, лесные тропы и заброшенные железнодорожные линии, а также расположены три специализированных велосипедных центра:

– Sutton Bank – для семей и новичков в катании на горных велосипедах;

– Dalby Forest – для семей и более опытных байкеров;

– Great Fryup Dale – для более опытных маунтинбайкеров и шоссейных велосипедистов.

Здесь вы также можете проехать по известному веломаршруту «Moor to Sea», который продемонстрирует вам лучшие пейзажи Британии.

Веломаршрут «Moor to Sea»

Проходит через местность Долби-Форест, города Скарборо, Уитби, Пиккеринг и деревню Грейт-Эйтон, вересковые пустоши, леса и прибрежные дороги. 150 миль – через самое сердце национального парка Норт-Йорк-Мурс по тихим дорогам и лесным тропам, а также вдоль линии бывшей железной дороги Скарборо – Уитби («Пепельной тропы»).

Поездка по всему маршруту займет пять-шесть дней, но он разделен на одиннадцать участков, так что можно преодолевать более короткие этапы (если, например, на прогулку у вас отведены одни сутки). Есть и небольшие отдельные маршруты, не входящие в основной, – можно начать поездку в Хоскере или Долби-Форест. Для однодневной прогулки отлично подойдет круговой маршрут на 32 мили. Правда, он потребует достаточной физической подготовки и хороших навыков езды на велосипеде.

Уровень сложности: средний. Есть также несколько коротких и крутых участков. Имейте в виду, что на большей части маршрутов сотовая связь ограничена – чтобы не заблудиться, возьмите с собой бумажную карту.

Местность: лесные тропы, второстепенные дороги, «Пепельная тропа». Дорожное покрытие в основном хорошее, хотя некоторые участки каменистые и могут быть повреждены дождями.

Бег по Северным пустошам

Хорошо продуманные трассы, великолепные виды, относительно ровный ландшафт – все это делает пустоши Северного Йорка прекрасным местом для бега. Любите ли вы короткие ежедневные пробежки, длительные марш-броски на выходных или готовитесь к соревнованиям, вам обязательно здесь понравится.

В Норт-Йорк-Мурс отличные тропы. Пробежка по Hambleton Drove Road подарит вам потрясающие виды, рядом с уже упоминавшейся «Пепельной тропой» расположены пляжи – там можно побегать во время отлива и полюбоваться историческими достопримечательностями, например аббатством Уитби (христианский монастырь VII века).

Хайкинг, волкинг

Отправиться на пешую прогулку – хороший способ познакомиться с легендарными вересковыми пустошами Северного Йорка, полюбоваться цветами осеннего леса, насладиться прохладой у моря… Здесь так много возможностей для активного отдыха!

Маршруты разнообразны, разделены на несколько категорий: короче 3 миль, 3–7 миль и длиннее 7 миль. Чтобы вы могли легко выбрать подходящую дорогу, на сайте парка обозначены маршруты с панорамными видами на пристань, побережье, тропы на вершинах скал, пляжи, бухты, а также ровные дороги (они подойдут даже для детских и инвалидных колясок).

Старт – либо с автостоянок, парковок, либо из городов и деревень, расположенных на территории национального парка. До многих отправных точек пешеходных маршрутов можно добраться на общественном транспорте.

Национальный парк Сноудония

Природа Сноудонии потрясающе красива; в состав парка входят горы, побережье (около 200 миль береговой линии), полуостров Ллен.

Сноудон (валл. Yr Wyddfa) – самая высокая гора в Уэльсе и Англии. Это одна из наиболее известных достопримечательностей Британии, и мы, конечно, рекомендуем ее посетить. Сноудон возвышается над деревней Лланберис, оттуда открывается великолепный вид на Сноудонию, Англси, Пембрукшир и Ирландию.

Подняться на гору (1 085 метров) можно шестью различными путями: Llanberis Path, Pig Track, Miners Track, Watkin Path, Rhyh Ddu Path, Llwybr Cwellyn. Маршруты по национальному парку интересны и разнообразны. Легкие прогулочные проходят по нижней части парка, где практически нет серьезных подъемов, зато встречаются потрясающие английские деревушки. Есть маршруты средних и сложных категорий, требующие хорошей физической подготовки.

Велосипедные маршруты проложены отдельно (отгорожены от автомобильных трасс), но иногда пересекаются с пешими. Тут есть и серьезные, длинные, с крутыми подъемами, и легкие, развлекательные, на короткие дистанции. По пути встречаются отели и гостевые дома, кафе и рестораны.

На озерах парка можно покататься на сапбордах или каяках. Величественные горы, чистая вода, царящая тишина – все это успокаивает, умиротворяет.

Взять напрокат каяки, сапборды, палки для ходьбы, велосипеды и другой инвентарь можно практически в каждой начальной точке маршрутов. В большинстве случаев понадобится наличка – прокатчики не любят банковские карточки. А для тех, кто хочет оказаться на вершине самой высокой горы, но не готов идти туда пешком, есть милый трамвайчик, который с ветерком доставит туристов туда и обратно.

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Наслаждайтесь природой национальных парков. Активный отдых на свежем воздухе доступен каждому!