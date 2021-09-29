Британцы хотят быть «под газом»

К каким последствиям может привести страну дефицит голубого топлива?

Цена на природный газ в Великобритании обновила исторический максимум. На данный момент стоимость 1 000 кубометров составляет около £700. С таким жители европейской части планеты еще не сталкивались. Более того, по мнению аналитиков американской компании Citigroup, это не предел. Без принятия адекватных и своевременных решений к концу текущего года цена на газ может превысить £2 000. Ситуацию можно считать чрезвычайной: с одной стороны, в квартирах британцев похолодает, с другой – высока вероятность перебоев в поставках продовольствия, несколько заводов уже закрылись. Пытаясь нивелировать негативные последствия, правительство открывает законсервированные угольные станции. Почему так подорожал газ и какие действия властей помогут справиться с проблемой?

Какие отрасли и сегменты экономики пострадают в первую очередь?

Газ имеет важное значение для энергоснабжения Великобритании. Так, около 22 млн домохозяйств используют газовую сеть, около 40% всего потребления газа в стране было направлено на отопление жилых помещений, примерно 30% – на производство электроэнергии и порядка 11% – на использование в промышленных и коммерческих целях.

Рост цен на газ ударил и по другим секторам экономики. Уже закрылись два завода по производству удобрений на севере Англии – в Инсе и Биллингеме, несколько крупных производителей удобрений объявили о вынужденном сокращении производства из-за дефицита газа. Подобная негативная тенденция может плохо сказаться на работе предприятий по производству продуктов питания. Дело в том, что одним из побочных продуктов заводов по выпуску удобрений является углекислый газ, который, в свою очередь, играет ключевую роль в мясоперерабатывающей отрасли. Он используется для оглушения животных перед убоем, а также при упаковке мясопродуктов. В связи с этим, по мнению производителей продуктов питания, если проблема не решится в ближайшее время, стране может грозить настоящий продуктовый кризис. Чтобы хоть как-то поддержать производителей, министерство бизнеса, энергетики и промышленности Великобритании даже было вынуждено заключить экстренную сделку о немедленном возобновлении работы с производителем удобрений CF Fertilisers.

Высокие цены на газ ставят под угрозу и Рождество в королевстве. К примеру, руководство сети магазинов Ocado заявило о том, что запасы мяса почти исчерпаны и рождественские ужины, возможно, придется отменить (помимо роста цен на газ, на предприятиях не хватает рабочих рук).

Из-за высокой цены на газ в стране закрылось сразу несколько производителей сухого льда – это, в свою очередь, может привести к дефициту замороженных продуктов. Пытаясь предотвратить нехватку мяса, правительство даже расширило программу чрезвычайной господдержки и предупредило производителей продовольствия о том, что им следует приготовиться к росту цен на углекислый газ на 400%.

Великобритания стоит перед лицом энергетической катастрофы, и правительство схватилось за голову. Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил о том, что Борис Джонсон попросил его о заключении экстренного соглашения на поставку продовольствия, которого уже не хватает стране, сообщает агентство Reuters. Эту просьбу Болсонару передал министру сельского хозяйства Терезе Кристине. Сейчас данный вопрос решается.

По словам президента Бразилии, Джонсон также просил его об увеличении импорта виски из Великобритании, но здесь Болсонару помочь отказался, сославшись на то, что подобные решения вне его полномочий – все зависит от представителей частного бизнеса.

Ранее британский министр бизнеса, энергетики и промышленности Квази Квартенг уверял, что страна не столкнется с недостатком электричества, отмечая, что нет никаких предпосылок для возникновения экстремальных ситуаций этой зимой. Но, как пишет Daily Mail, цены на электроэнергию уже превысили средний показатель в 11 раз.

Сегодня Квартенг сменил риторику, говоря о том, что Великобритания готовится к любому сценарию развития событий, касающихся изменения мировых цен на газ. «Однако я не могу делать предсказаний, в какую сторону они пойдут», – ответил Квартенг на вопрос о планах правительства, прозвучавший в парламенте.

Действия правительства

Для того чтобы исправить ситуацию, Великобритания запустила законсервированную угольную теплоэлектростанцию West Burton A, по данным энергокомпании National Grid ESO. Как пишет ВВС, станция была активирована 6 сентября, и уже на следующий день доля угля в выработке электроэнергии превысила уровень в 2,3% (притом что в 2020 году доля угольной электроэнергетики в стране составляла всего чуть более 1,5%). Вынужденный возврат к углю происходит на фоне обещаний правительства отказаться от его сжигания через три года и сократить выбросы в атмосферу углекислого газа.

Однако не все одобряют такое решение. В частности, крупнейшие предприятия Великобритании обратились к правительству с просьбой отказаться от него. Представители британского бизнеса направили в правительство официальное коллективное письмо, в котором попросили к 2035 году исключить газ из национальной энергосистемы. Документ подписали тринадцать компаний, среди которых британский филиал Nestle, телекоммуникационная компания BT и водопроводная Thames Water. Бизнесмены призвали не только прекратить использование газа, но и запретить генерацию энергии без установок, контролирующих выбросы. Также в письме указано, что для перехода на «чистую» энергию к 2035 году потребуется ежегодно инвестировать в ветряные и солнечные проекты более $19 млрд. По мнению аналитиков, данные вложения в итоге станут экономически обоснованными: во-первых, граждане будут меньше платить по счетам, во-вторых, исчезнет зависимость от иностранной электроэнергии.

В чем причина резкого скачка цен на газ?

Есть несколько причин роста цен на газ и его дефицита. Одной из них эксперты называют недостаточный уровень запасов в газохранилищах. В прошлом году в Европе наблюдалась аномально холодная зима, и люди более активно, чем раньше, потребляли газ, что существенно истощило запасники. Кроме того, эти хранилища медленно заполняются. По данным Gas Infrastructure Europe на 13 сентября, запасы газа остаются на минимальном уровне. По сравнению с прошлым годом отставание составляет 22,8 млрд кубометров газа. Восполнено же только чуть более 60% от поднятого газа из европейских хранилищ.

К сожалению, на сегодняшний день другие источники энергии – солнечная и ветровая – не могут полноценно заменить уголь, поэтому газу пока альтернативы нет.

Вторая причина роста цен на газ – повышенный спрос на него у азиатского региона (Китая и Индии). Из-за этого весомая доля газа, которая раньше поставлялась в европейскую часть, перешла на более выгодные рынки Азии.

Наконец, третья причина – отсутствие разрешений на запуск газпромовского проекта «Северный поток – 2». Строительство российского газопровода завершено, однако использовать его пока нельзя: проект окружен санкциями со стороны США и некоторых европейских стран.

Настоящая причина

Что бы ни говорили о причинах роста цен на газ, думается, что главная из них – это недоговоренность с Москвой, в частности нерешенные вопросы и санкции, касающиеся нового «Северного потока – 2». Этот российский трубопровод проходит из России в Германию через Балтийское море (кроме России и Германии, трубопровод пересекает Финляндию, Швецию и Данию). Несмотря на то что строительство объекта завершено и уже ведутся пусконаладочные работы, приступить к поставкам газа «Газпром» в ближайшее время не сможет.

Высока вероятность политической подоплеки газового кризиса. Паны дерутся, а у холопов чубы трещат… Сначала США ввели санкции в отношении руководителей «Газпрома», а теперь европейские соседи не хотят сертифицировать проект и давать зеленый свет на его эксплуатацию.

В июле Германия и США опубликовали заявление, в котором говорилось о мерах по поддержке Украины и европейской энергетической безопасности. Также был сформулирован ряд условий для работы «Северного потока – 2». В частности, в интересах Украины и Европы предложено продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, а Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия в продлении соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до десяти лет.

В середине августа «Газпром» решил не бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину. «Оператор ГТС Украины» предложил на аукционе транзитные мощности на сентябрь в объеме до 15 млн кубометров в сутки. Однако российская монополия забронировала лишь 4,3% из предложенного.

Кроме того, «Газпром» не стал бронировать дополнительные транзитные мощности газопровода «Ямал – Европа» через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 года (поквартально). Это, в свою очередь, вероятно, повлияло на решение польских властей признать «Северный поток – 2» не соответствующим требованиям сертификации (напомним, что Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) допустило польскую компанию PGNiG к сертификации «Северного потока – 2»).

Сначала добро на эксплуатацию трубы должен дать немецкий регулятор, а потом и Еврокомиссия.

Пресс-секретарь Федерального сетевого агентства Германии Фите Вульф отметил, что сертификация займет до четырех месяцев – завершится как раз к окончанию зимы. Хотя запуск проекта в ближайшее время помог бы европейцам не замерзнуть в холода.