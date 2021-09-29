Гаджеты для красоты: устраиваем салон на дому

Все женщины обожают посещать салоны красоты, и я не исключение. В этом есть определенный шарм, романтика и, конечно, удовольствие. При общении с профессиональным косметологом можно узнать много полезного и о своей коже, и об индивидуальных методах ухода, которые подойдут именно вам. Специалист оценит вашу кожу, проверит, насколько эффективной будет выбранная процедура, даст рекомендации, какими средствами пользоваться в данный момент, ведь для каждого времени года необходимо подбирать уходовые комплексы. Сейчас в индустрии красоты все чаще используются новые технологии; аппаратная косметология – это тренд, набирающий огромную популярность. Но мало кто знает, что эти зачастую дорогостоящие процедуры можно делать и в домашних условиях. Сегодня я расскажу про два новых бьюти-гаджета, при помощи которых вы всегда будете выглядеть великолепно.

RÉDUIT UNI: революция в бьюти-индустрии

Швейцарская компания RÉDUIT произвела технологический прорыв в уходе за волосами и кожей, выпустив коллекцию высокоточных косметических устройств, в том числе ставшую культовой модель RÉDUIT UNI в июне этого года. Это первая марка, разработавшая универсальные средства по уходу за кожей и волосами, которые обеспечивают салонное качество домашних процедур всего за 30 секунд!

Устройства работают с разными съемными подами: Skinpods – для лица, Hairpods – для волос, – и эта процедура, согласно исследованиям марки, в 38 раз более эффективна, чем традиционные средства по уходу за кожей или волосами. Réduit в переводе с французского означает «уменьшенный»: меньше упаковки, больше результата; меньше времени на процедуру, больше эффективности; меньше ступеней ухода, более красивая кожа и волосы.

Аппарат RÉDUIT UNI, £89 // reduit.com

Это универсальный компактный гаджет для красоты кожи и волос, который совершенно точно заинтересует тех, кто любит инновации в индустрии красоты.

UNI оснащен первой в мире запатентованной технологией распыления, позволяющей внедрять все активные вещества из подов Smartpods глубоко в слои кожи и кутикулу волос, обеспечивая лучшее впитывание и видимый результат. Это гаджет два в одном: он способен подготовить и преобразить вашу кожу перед нанесением макияжа, а также всего за один щелчок – переключение капсулы – глубоко кондиционировать волосы, от корней до кончиков. Идеальный вариант для быстрых сборов.

Инновация:

– с помощью UNI можно проводить 24 процедуры по уходу за кожей и волосами;

– использование гаджета сокращает количество отходов и пластика в 20 раз по сравнению с традиционными бьюти-продуктами;

– аппарат обеспечивает эффективное проникновение в кожу и волосы качественных активных ингредиентов за секунды;

– он идеально подходит для домашнего ухода или в поездке благодаря своей компактности;

– гаджет водонепроницаем и прочен.

Кроме того, технология Magnetic Misting способствует более легкому проникновению средств через защитный барьер кожи. Он не позволяет активным ингредиентам, входящим в состав косметических средств, полностью или достаточно глубоко проникать в кожу. И зачастую, оплачивая 100% средства, мы получаем эффект всего на 25%. UNI преодолевает защитный барьер с помощью магнитного распыления и ультразвуковой диффузии, помогая активным компонентам попасть в глубокие слои кожи.

UNI предлагает на выбор различные насадки для кожи и волос: Skinpods и Hairpods, – созданные для решения конкретных задач. Каждая из капсул содержит всего 5 мл концентрата, которые эквивалентны 100–200 мл обычных продуктов. Этого количества достаточно для 20 применений для волос и 40 – для ухода за кожей. Для достижения максимальных результатов в высококонцентрированные составы входят мощные активные ингредиенты.

Также вы можете приобрести LED Hairpods и Skinpods: капсулы содержат те же концентрированные формулы, что и оригинальные, но во время процедуры проводится еще и светодиодная терапия, чтобы сеанс ухода был максимально похож на тот, что предлагают в салоне.

Набор Precision Start Set, £64 // reduit.com

Идеально подойдет тем, кто хочет попробовать эффективность гаджета на коже и волосах. В набор входят четыре мощных тритмента от RÉDUIT: поды для лица Precision Shield и Pearl Diffusion, а также поды для волос Precision Conditioner и Shine Diffusion.

Микродермабразия на профессиональном уровне:

Trophy Skin Ultraderm MD, £250 // currentbody.com

Одна из моих самых любимых салонных процедур – микродермабразия. Впервые я ее попробовала около пятнадцати лет назад – тогда это слово и выговорить мог далеко не каждый. Сегодня же все знают об эффективности метода эксфолиации кожи. Здорово, что косметические бренды создают аппараты, которые можно использовать дома, получая не менее впечатляющий результат, нежели в салоне! Я с удовольствием заплачу £250 за такой гаджет.

Trophy Skin Ultraderm MD – аппарат для проведения очень популярной в салонах как Великобритании, так и мира процедуры микродермабразии, но не только. Это устройство три в одном.

Три процедуры:

– микродермабразия – используя алмазный наконечник, вы сможете эффективно удалить омертвевшие клетки кожи. Гаджет предлагает три режима, сравнимые с салонными аппаратами;

– очищение пор – специальная насадка помогает прочистить закупоренные поры и сузить их;

– кинетическое тонирование – изюминка этой новой модели – Ultraderm MD. Встроенный режим кинетического тонирования выравнивает тон кожи, возвращает ей сияние с помощью легкого всасывающего действия насадки, которая помогает улучшить кровообращение и впитывание уходовых средств.

Аппарат обладает 10 уровнями мощности, так что вы сможете начать со слабого, постепенно переходя к более сильному. Устройство легко подзарядить и использовать портативно, что также очень удобно.

Гаджет для микродермабразии Trophy Skin Ultraderm MD оснащен встроенным автоматическим режимом, который поможет вам выполнить заранее запрограммированные процедуры. Его высокотехнологичный жидкокристаллический экран покажет все их этапы, подсказав, где и как использовать выбранную вами насадку.

В комплект входят:

– аппарат Trophy Skin Ultraderm MD;

– алмазный наконечник;

– насадка для чистки пор Pore Extraction Tip;

– маленький и кинетические наконечники;

– 100 фильтров;

– инструкция и USB-шнур для подзарядки.