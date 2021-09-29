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Лондонский МКФ: четыре слова о любви

Лондонский МКФ: четыре слова о любви

Сергей Сычев

С 6 по 18 октября BFI проводит важнейший киноивент года в стране – Лондонский кинофестиваль. Анализировать его программы – дело неблагодарное, ведь это десятки фильмов, каждый из которых надо обязательно посмотреть (тем более что с кинопоказом до сих пор еще до конца неясно). Сеансы пройдут более чем в десяти городах, помимо Лондона. Также есть возможность увидеть часть программы онлайн, но все же фестивали существуют не для того. Поэтому сегодня поговорим о четырех фильмах, которые точно нельзя пропускать (но и с остальными, конечно, ознакомиться стоит). Расписание вы можете найти на сайте фестиваля.

«Трагедия Макбета» (режиссер Джоэл Коэн)

Первый фильм Джоэла без участия его брата Итана – и совершенно неожиданный с точки зрения эстетики и содержания. Черно-белый киноспектакль вдруг обнаруживает перед нами истоки творчества Коэнов: теперь-то ясно, что все эти годы они снимали вариации на тему «Макбета», и наконец пришла пора сбросить маски. Вот они – злодейство, предательство, тонкий расчет, злая судьба, наказывающая преступника. Какой фильм Коэнов был не об этом? А теперь Джоэл фактически написал рецензию на их творчество – и настолько прекрасную, что она сразу стала и одной из коэновских вершин, и одной из лучших экранизаций Шекспира. Дензел Вашингтон непринужденно говорит шекспировским слогом, Фрэнсис Макдорманд оказывается идеальной леди Макбет – трезвой, рассудительной и совершенно правой в некотором смысле женой, которая просто хочет для своего мужа того, что он по праву давно заслужил.

Туман окутывает героев, свет струится по нему, отражается, бликует, словно символизируя ловушки, куда вот-вот угодят герои. Камера Брюно Дельбоннеля будто напоминает, что через нее мы видели миры не только братьев Коэнов, но и Александра Сокурова, Тима Бертона, Жан-Пьера Жене. Такого «Макбета» в кино еще не было, и жаль Канны с Венецией, что они ухитрились пропустить этот шедевр.

«Белль» (режиссер Мамору Хосода)

Мамору Хосода входит в пятерку главных авторов аниме в мире. При этом он стоит скорее особняком, в тени Хаяо Миядзаки и Макото Синкая, создателей суперблокбастеров для самого широкого круга зрителей. Хосода, безусловно, гений: он предпочитает большую глубину и вдумчивость, его герои постоянно мечутся между двумя мирами – реальным и фантастическим – и напряженно ищут себя в изощренно созданных для них королевствах кривых зеркал.

Предыдущий фильм Хосоды, «Мирай из будущего», можно смело включить в перечень лучших фильмов о детстве. Маленький Кун ревнует родителей к своей новорожденной сестренке, но череда удивительных перемещений во времени и встреч в эти моменты с близкими помогает мальчику стать взрослее и понять самое главное о том, что такое семья, люди и он сам.

«Белль» по мотивам «Красавицы и чудовища» рассказывает об обычной тихой школьнице, которая, подключившись к всемирно популярной онлайн-игре, стала в виртуальном мире суперзнаменитостью, а потом ради помощи другому аватару, монстру-изгою, отказывается от лавров поп-звезды. Самое интересное здесь то, что, как и в прошлых своих работах, Хосода не только не считает виртуальные миры и компьютерные игры вредными, но и, наоборот, уверен в их терапевтической пользе. Перемещаясь в другие обстоятельства, человек может более полно раскрыть свой потенциал, реализовать себя и даже спасти мир, причем не виртуальный, а реальный, потому что все реальности неразрывно связаны. Так что родителям, убежден Хосода, надо не бороться с видеоиграми, а помочь детям взять оттуда нечто важное и, пожалуй, уникальное.

«Дневники атсугва» (режиссеры Морин Фазендейро и Мигел Гомиш)

Гомиш – кумир синефилов-эстетов, португальский мастер смешения игрового и документального начал в единое – яркое, фонтанирующее. Его «Наш любимый месяц август» и «Табу» регулярно входят во все топы лучших артхаусных фильмов XXI века, «Тысяча и одна ночь» тоже была принята очень тепло. Вместе с Фазендейро он создал нечто экспериментальное, что критики в Каннах назвали «лучшим продуктом кино эпохи локдауна».

«Атсугва» – август наоборот: съемки проходили в августе прошлого года (и немного затронули сентябрь). Начинается фильм с двадцать второго дня создания картины и постепенно движется к первому. В центре повествования – женщина и двое мужчин. Отношения между ними сложные, потому что это и актеры в снимающемся на наших глазах фильме, и его персонажи. В кадре периодически оказываются члены съемочной группы, чрезвычайно занятые процессом, а нам нужно гадать, где заканчивается вымысел и начинается действительность (если она вообще начинается). Музыка, танцы, море, персонал отеля, в котором все происходит, ирреальное освещение – это части алфавита Фазендейро и Гомиша, а целиком азбука до сих пор не изучена и не закончена.

«Рука Бога» (режиссер Паоло Соррентино)

Как известно, Диего Марадона, комментируя свой гол, забитый в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года, заявил, что это была «длань Господня» («рука Бога»). Говорят, представители футболиста даже намерены судиться с Netflix из-за того, что в фильме использован его образ. Впрочем, вряд ли им это удастся: ни сам Марадона, ни персонаж, похожий на него, в фильме не появятся. Хотя картина и связана некоторым образом с футбольной знаменитостью, в ней куда больше Феллини, чем Марадоны: старший брат главного героя, неаполитанского мальчишки Фабьетто, мечтает стать кинозвездой, так что мы почувствуем присутствие великого режиссера. Соррентино часто упрекают в том, что он эпигон Феллини, хотя для кого-то это как раз и является главным достоинством.

«Руку Бога» уже прозвали новым «Амаркордом», хотя более прозорливые критики связывают фильм с «Ромой» Альфонсо Куарона – ностальгическим рассказом о детстве, сделанным все же современно, картиной XXI века о веке минувшем. «Рука» – это множество смешных семейных сцен с участием бесконечного количества родственников героя, это футбол во дворе, легкий налет подросткового криминала, неловкая потеря невинности. А к Марадоне название отсылает потому, что Соррентино убежден: именно чудо (и не одно) ведет человека по жизни, позволяя не только уцелеть, но и триумфально победить.

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