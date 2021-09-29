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Moda Donna Beauty Clinic: здесь умеют делать красоту

Moda Donna Beauty Clinic: здесь умеют делать красоту

Благодаря стремлению людей быть красивыми индустрия красоты достигает все новых и новых вершин – она развивается невероятными темпами, все чаще используя последние технологические разработки. Работники этой сферы – почти волшебники: они помогают до неузнаваемости изменить внешность, делая ее лучше, привлекательнее, здоровее. С одной из таких волшебниц мы поговорили, чтобы выяснить, как стать и, главное, оставаться красивыми. Гость «Англии» – Ольга Манковская, сооснователь клиники красоты Moda Donna Beauty Clinic и Академии красоты Moda Donna PMU & Beauty Academy, победительница конкурса Permanent Makeup – 2020 в категории Top Trainer.

– Ольга, на каких процедурах вы ставите основной акцент в клинике?

– В первую очередь – на эстетических, лазерных процедурах и перманентном макияже. Наша самая крупная инвестиция была сделана в суперпрофессиональное и современное оборудование, дающее реальный результат за небольшой отрезок времени. Мы обучаем мастеров по московским стандартам, ведь именно этого так не хватает в Великобритании, где индустрия красоты не успевает за последними мировыми трендами.

Самые востребованные процедуры у нас – это перманентный макияж, лазер (включая эпиляцию, омоложение кожи тела и лица по технологии IPL, удаление старых тату и перманентного макияжа), «уколы красоты», коррекция недостатков фигуры и, конечно, косметология.

Многие клиенты не изменяют нам годами, а это говорит о доверии, что очень ценно. Клиника находится в районе Канэри-Уорф, но к нам едут со всего Лондона.

– Что сейчас находится на пике популярности в перманентном макияже?

– В тренде натуральность – пудровые брови, велюровые губы и стрелка с растушевкой. Сегодня девушки хотят выглядеть естественно красивыми и не тратить на это много времени. Вот чем объясняется популярность перманентного макияжа: невозможно понять, что это тату, – выглядит аккуратно, эстетично и, самое важное, натурально. Работая в этой индустрии более девяти лет, я более чем уверена, что и через год естественная красота будет по-прежнему популярна.

Из-за того, что наша индустрия сейчас находится на пике популярности, количество клиентов стало таким большим, что я перестала справляться сама. В этом году мы приняли решение обучить своих мастеров моим техникам, чтобы позволить большему количеству клиентов сделать качественный перманентный макияж по доступной цене.

– Сейчас в моде широкие, естественные брови. Через некоторое время, вероятно, новым трендом станут тонкие. Что делать тем дамам, которые сделали перманентный макияж широких бровей?

– Изначально я бы посоветовала не гнаться за модой, а подбирать исключительно то, что подходит. Не делать широкие брови только потому, что это модно, особенно если тип лица этого не позволяет.

К счастью, новейшие лазерные технологии позволяют почти безболезненно удалить старый пигмент за несколько процедур. В нашей клинике они тоже доступны и пользуются спросом как раз у тех, кому не повезло с татуажем. Обратный путь есть, просто он сложнее и дольше.

– Как посоветуете ухаживать за лицом и руками с наступлением холодов и в ветреную погоду?

– В это время лучше всего записаться на лимфодренажный массаж, чтобы ускорить циркуляцию крови. Даже после одной процедуры вы почувствуете легкость. Вообще, осенью полезно проводить все виды массажа.

Не стоит забывать и об увлажнении кожи рук и стоп. Парафиновые ванны отлично справляются с этим: после них кожа становится мягкой, как у младенца.

Хорошо также делать легкий химический пилинг лица для обновления верхнего слоя кожи. Он прекрасно устраняет пигментацию, возникающую после летнего солнца.

Процедуры против морщин и увлажнение – как никогда кстати. Можно делать также микронидлинг (с помощью дермапена), ведь осенью солнце уже не такое активное и заживление кожи происходит намного лучше.

– Расскажите, пожалуйста, о вашем учебном центре PMU & Beauty Academy. Кто у вас учится и чему больше всего хотят обучаться?

– Если раньше можно было спокойно устроиться на работу и проводить любые процедуры, пройдя какие-то курсы и получив абы какой сертификат, то сейчас в Великобритании к этому стали относиться намного серьезнее. Работа с кожей человека требует ответственности, серьезных навыков и качественного образования.

После успешного окончания наших курсов студентам выдается международный сертификат VTCT (NVQ), который позволяет получить страховку или лицензию на работу в индустрии красоты по всему миру.

Мы обучаем различным техникам перманентного макияжа на групповых и индивидуальных занятиях. Курс – это более 40 часов теории, демонстрация моей личной техники, практика на латексе и искусственной коже и, конечно, отработка на живых моделях. Мы даже учим делать красивые фотографии для соцсетей. По окончании курса у каждого студента есть готовое портфолио. Я поддерживаю связь со всеми выпускниками, и они всегда могут спросить совета, особенно в начале карьеры.

В Академии красоты также есть курсы косметологов. Обучение можно начать с нулевого уровня. Мы проводим наших студентов через II, III и IV уровни; они участвуют в мастер-классах от топовых преподавателей, обучаются работе с филлерами, ботоксом, мезотерапии, химическим пилингам разных уровней, микронидлингу, дермапланингу и многому другому. В Академию приглашаются лучшие специалисты из России, Польши, Греции, Литвы, Кипра, Вьетнама и даже с Карибских островов. Все они практикующие доктора-терапевты с огромным опытом работы.

В этом году мы прошли аттестацию от главного офиса учебной организации VTCT (NVQ): сдали ее на отлично с первого раза, чем очень гордимся. Это редкость для данной проверки, что еще раз подтверждает наш профессионализм и стремление передать лучшее ученикам.

– Как вы считаете, после локдауна, когда все ограничения будут сняты, увеличится ли число студентов, решивших круто поменять карьеру?

– Это уже происходит. Во время карантина многие потеряли работу, особенно в таких сферах, как ресторанный, гостиничный и модный бизнес. Мы быстро перестроились на временное онлайн-обучение: кто-то хотел научиться чему-нибудь новому, кто-то целенаправленно готовился к смене работы после снятия всех ограничений.

Наши студенты без проблем находят работу, участвуют в международных соревнованиях и чемпионатах. Совсем недавно состоялся всемирно известный чемпионат WULOP, в котором я приняла участие в качестве спикера и члена жюри. Очень приятно, что примерно треть участников – мои бывшие студентки, они показали невероятный профессионализм и добились прекрасных результатов.

Я сама постоянно учусь и никогда не перестаю совершенствоваться в своей области. На моей стене уже более пятидесяти сертификатов, и останавливаться на достигнутом я не собираюсь.

***

Читателям газеты «Англия» Ольга хотела бы подарить скидку 15% на процедуры с мастерами и терапевтами нашей клиники по промокоду #Anglia_ModaDonna. Вас всегда рады видеть на процедурах или на обучении!

Moda Donna Beauty Clinic: +44 20 328 777 47
Moda Donna Beauty Academy: +44 7404 783116

 

Беседовала Ясмин Шамцян

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