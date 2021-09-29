Премьеру фильма о Бонде встретили по-королевски

Дэниел Крейг спасает мир в последний раз

В лондонском Альберт-холле состоялась мировая премьера 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде. «Не время умирать» (No Time to Die) стал, пожалуй, самым долгожданным из серии картин об агенте британских спецслужб. Из-за пандемии мероприятие состоялось на полтора года позже запланированного срока, сообщает BBC.

Впервые на премьере присутствовали представители сразу двух разных поколений королевской семьи: принц Уэльский и герцогиня Корнуолльская, а также герцог и герцогиня Кембриджские. Монаршие особы пришли не только увидеть очередной эпизод легендарной киносаги, но и поприветствовать исполнителя главной роли Дэниела Крейга.

«Не время умирать» – пятый и последний фильм бондианы с участием британского актера. Во время интервью на красной дорожке Крейг сказал: «Эта роль невероятно важна для кино и истории, и бремя этой ответственности лежит на моих плечах уже несколько лет».

Наоми Харрис, сыгравшая мисс Манипенни, назвала премьеру «эмоциональной ночью» – именно потому, что это последний выход Крейга в роли Бонда.

Пока неизвестно, кто займет его место в франшизе. По словам продюсера Барбары Брокколи, поиски нового актера на роль культового шпиона начнутся в следующем году. «Мы хотим, чтобы у Дэниела было время для празднования», – отметила Брокколи.

Фильму предсказывают большой успех. Таких рекордных продаж билетов не было с момента закрытия кинотеатров в начале пандемии.