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Замки Англии – история старая и новая

Замки Англии – история старая и новая
фото123rf.com

В Англии нет недостатка в замках – бурное прошлое диктовало условия, и предки нынешних жителей Туманного Альбиона издревле строили на своих землях укрепления. Поначалу они служили исключительно для защиты, но со временем нужда в этом отпала, и судьба оборонных объектов сложилась по-разному. Одни превратились в руины, другие – в жилье, а некоторые совсем недавно были покинуты военными. Сегодня мы побываем в пяти английских замках и посмотрим, что в них сохранилось интересного.

«Ключ от Англии»

В наши дни об этом часто забывают, но вообще-то замки – в первую очередь военные сооружения. В Средневековье местные лорды селились в укрепленных зданиях для защиты своей семьи, подданных и владений от врагов, нападения которых происходили регулярно (в самые скверные времена чуть ли не каждый год). Но были особые замки: их строили без намерения там жить – сугубо для военных целей, и мощная Дуврская цитадель – одна из них. У нее уникальное расположение: она возвышается на скалах над самой узкой частью Ла-Манша.

Как известно, Британия – остров, и вплоть до XX столетия враги вторгались в страну исключительно по воде, переправляясь через пролив в том месте, где он уже всего. Так что первый форт здесь построили еще римляне, затем англы и саксы возвели наблюдательные вышки, а норманны – первые замковые стены. С тех пор любая война, которая проходила в Великобритании, обязательно касалась этого замка. Он заслуженно получил прозвище «Ключ от Англии», и захватить этот важный пункт обороны стремились все агрессоры. Последнее испытание Дуврского замка – Вторая мировая: тут располагались база ВВС и полевой офис Черчилля. Армия окончательно покинула замок только в 1970-х годах. При этом, как ни странно, архитектурные сооружения находятся в довольно хорошем состоянии, уцелели многие старые части строений, в том числе VIII и IX веков.

Здесь можно провести целый день, бродя между эпохами – римские, англо-саксонские руины, средневековый маяк, казармы времен Войны Алой и Белой Розы… Кроме того, сохранилась башня, на верхушке которой зажигают сигнальный огонь. Помните, как в фильме «Властелин колец» передают сигнал бедствия с помощью подобной башни?

Дуврский замок. commons.wikimedia.org

Аттракцион для всей семьи

Уорикский замок значительно отличается от Дуврского. Если в Дувре нас ждет суровая военная история, то в Уорике можно весело провести время всей семьей.

Первый форт здесь заложил в XI веке Вильгельм Завоеватель, который хотел закрепиться в захваченной стране и на захваченном престоле. Крепость возвели в камне столетием позже, а нынешние стены относятся по большей части к XIV веку, хотя основную постройку дважды серьезно переделывали. Уже в наши дни были восстановлены многие сооружения, успевшие разрушиться, – например, средневековый ров, который давно не использовался. Получился интересный комплекс, в котором старые части украшены элементами, добавленными в последующие эпохи. Прекрасно отреставрированы стены – до сих пор заметна военная мощь Уорикского замка, чья история изобилует заговорами, осадами и политическими интригами.

Уорикский замок. 123rf.com

Все помещения открыты для осмотра и заняты историческими экспозициями. Также в Уорике проходит множество мероприятий – выставок, фестивалей и ярмарок, тут масса аттракционов для детей. Ребенку могут дать подержать настоящий меч, попробовать средневековую еду или, например, показать, как тренируют ловчих птиц. Вокруг замка очень зелено, он окружен большим парком, и это его особое достоинство.

Уорикский замок. 123rf.com

Родовое гнездо

Замок Алник тоже перестраивали, но по другим причинам. Заложили его пришедшие сюда в XI столетии с Вильгельмом Завоевателем норманнские лорды – как символ своего могущества, да и для военных целей, ведь граница проходила совсем недалеко. Владевшая крепостью с XIII века семья герцогов Нортумберлендских поучаствовала едва ли не в половине заговоров в английской истории, и на протяжении долгого времени замок стоял заброшенным после казни очередного владельца (в этом роду отнюдь не первой). В XVIII веке руины восстановили, дополнив формальным садом и обновив часть интерьеров. Получилась чудная смесь: старые суровые стены, георгианский внутренний декор, а снаружи к старым частям то тут, то там пристроены дополнительные неоготические элементы (что было модно в XIX столетии). Замок расположен на берегу реки, окружен рвом, а стены его до сих пор кажутся неприступными.

Замок Алник. 123rf.com

Несмотря на бурную историю, Алник остается во владении герцогов Нортумберлендских, которые до сих пор занимают часть здания. Возможность посетить такое древнее родовое гнездо – большая удача. Здесь сохранились редкости и семейные реликвии – от средневековых до современных, и часть из них тоже можно увидеть. Также для посетителей открыта личная коллекция герцогов Нортумберлендских – собрание картин и керамики, а поскольку семья владеет замком уже более семисот лет, сокровищ тут накопилось на самом деле много.

«Женский» замок

Последняя владелица замка Лидс завещала его благотворительному трастовому фонду с условием открыть крепость для посещения публики, что и было выполнено. Теперь у нас есть уникальная возможность увидеть все помещения замка, и сохранились они в оригинальном виде – так, как их оставили хозяева.

Замок Лидс. 123rf.com

История Лидса началась в давние времена, когда знатный сакс по имени Лид заложил первый форт, поначалу деревянный. Поставили его на острове посреди реки Лен для защиты от нападений с воды. В XII веке здание перестроили в камне, но войны его почти не касались: замок перешел в руки короля и несколько столетий использовался как дополнительная резиденция, причем в основном женская. Здесь когда-то проводились политические встречи, турниры и пиры, королевы сменяли друг друга, но со временем крепость потеряла политическое значение и перешла из королевских рук в частные.

Владевшая замком с XVII века семья получила земли в Америке, что позволило поддерживать его в хорошем состоянии. Благодаря этому уцелело множество исторических конструкций – от средневековых до возведенных в 1920-х годах в модном тогда стиле ар-деко. Светлый, декорированный в тюдоровском стиле замок словно скопирован с дворца какой-нибудь сказочной принцессы; он впечатляет, возвышаясь на острове посреди искусственно созданного разлива реки и отражаясь в воде. Вокруг очень много зелени, разбит прекрасный сад.

Мост Каскад-Гарден, замок Лидс. 123rf.com

Кельты, саксы, викинги и норманны

Замок Бамбург старше всех крепостей, о которых мы сегодня рассказывали: первый форт на базальтовой скале над морем построили еще кельты. Позже его захватывали англы и саксы, разрушали викинги, отстраивали норманны и вырывали друг у друга из рук воинственные лорды. Однако до наших дней Бамбург дошел в очень неплохом состоянии – сохранились многие фрагменты XI столетия (именно к этому времени относится ядро нынешнего замка). Благополучно достояли не только стены – во многих помещениях уцелел даже старинный внутренний декор, что большая редкость.

Особое удовольствие – погулять вокруг замка и полюбоваться тем, как он выглядит на фоне океана. Зрелище суровое, но романтичное. Возможно, благодаря этому вокруг Бамбурга издревле рождались разные легенды, а Томас Мэлори считал его резиденцией одного из рыцарей Круглого стола – сэра Ланселота Озерного. Примечательно, что рыцарское прошлое здесь до сих пор заметно, и если с этой частью истории хочется познакомиться поближе, то поехать стоит именно сюда. Также на территории замка проводились археологические раскопки, в ходе которых нашли оружие разных эпох (начиная с кельтов), и часть находок тоже можно посмотреть.

Замок Бамбург. 123rf.com

Подготовила Елена Чернявская

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