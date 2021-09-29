Замки Англии – история старая и новая

В Англии нет недостатка в замках – бурное прошлое диктовало условия, и предки нынешних жителей Туманного Альбиона издревле строили на своих землях укрепления. Поначалу они служили исключительно для защиты, но со временем нужда в этом отпала, и судьба оборонных объектов сложилась по-разному. Одни превратились в руины, другие – в жилье, а некоторые совсем недавно были покинуты военными. Сегодня мы побываем в пяти английских замках и посмотрим, что в них сохранилось интересного.

«Ключ от Англии»

В наши дни об этом часто забывают, но вообще-то замки – в первую очередь военные сооружения. В Средневековье местные лорды селились в укрепленных зданиях для защиты своей семьи, подданных и владений от врагов, нападения которых происходили регулярно (в самые скверные времена чуть ли не каждый год). Но были особые замки: их строили без намерения там жить – сугубо для военных целей, и мощная Дуврская цитадель – одна из них. У нее уникальное расположение: она возвышается на скалах над самой узкой частью Ла-Манша.

Как известно, Британия – остров, и вплоть до XX столетия враги вторгались в страну исключительно по воде, переправляясь через пролив в том месте, где он уже всего. Так что первый форт здесь построили еще римляне, затем англы и саксы возвели наблюдательные вышки, а норманны – первые замковые стены. С тех пор любая война, которая проходила в Великобритании, обязательно касалась этого замка. Он заслуженно получил прозвище «Ключ от Англии», и захватить этот важный пункт обороны стремились все агрессоры. Последнее испытание Дуврского замка – Вторая мировая: тут располагались база ВВС и полевой офис Черчилля. Армия окончательно покинула замок только в 1970-х годах. При этом, как ни странно, архитектурные сооружения находятся в довольно хорошем состоянии, уцелели многие старые части строений, в том числе VIII и IX веков.

Здесь можно провести целый день, бродя между эпохами – римские, англо-саксонские руины, средневековый маяк, казармы времен Войны Алой и Белой Розы… Кроме того, сохранилась башня, на верхушке которой зажигают сигнальный огонь. Помните, как в фильме «Властелин колец» передают сигнал бедствия с помощью подобной башни?

Аттракцион для всей семьи

Уорикский замок значительно отличается от Дуврского. Если в Дувре нас ждет суровая военная история, то в Уорике можно весело провести время всей семьей.

Первый форт здесь заложил в XI веке Вильгельм Завоеватель, который хотел закрепиться в захваченной стране и на захваченном престоле. Крепость возвели в камне столетием позже, а нынешние стены относятся по большей части к XIV веку, хотя основную постройку дважды серьезно переделывали. Уже в наши дни были восстановлены многие сооружения, успевшие разрушиться, – например, средневековый ров, который давно не использовался. Получился интересный комплекс, в котором старые части украшены элементами, добавленными в последующие эпохи. Прекрасно отреставрированы стены – до сих пор заметна военная мощь Уорикского замка, чья история изобилует заговорами, осадами и политическими интригами.

Все помещения открыты для осмотра и заняты историческими экспозициями. Также в Уорике проходит множество мероприятий – выставок, фестивалей и ярмарок, тут масса аттракционов для детей. Ребенку могут дать подержать настоящий меч, попробовать средневековую еду или, например, показать, как тренируют ловчих птиц. Вокруг замка очень зелено, он окружен большим парком, и это его особое достоинство.

Родовое гнездо

Замок Алник тоже перестраивали, но по другим причинам. Заложили его пришедшие сюда в XI столетии с Вильгельмом Завоевателем норманнские лорды – как символ своего могущества, да и для военных целей, ведь граница проходила совсем недалеко. Владевшая крепостью с XIII века семья герцогов Нортумберлендских поучаствовала едва ли не в половине заговоров в английской истории, и на протяжении долгого времени замок стоял заброшенным после казни очередного владельца (в этом роду отнюдь не первой). В XVIII веке руины восстановили, дополнив формальным садом и обновив часть интерьеров. Получилась чудная смесь: старые суровые стены, георгианский внутренний декор, а снаружи к старым частям то тут, то там пристроены дополнительные неоготические элементы (что было модно в XIX столетии). Замок расположен на берегу реки, окружен рвом, а стены его до сих пор кажутся неприступными.

Несмотря на бурную историю, Алник остается во владении герцогов Нортумберлендских, которые до сих пор занимают часть здания. Возможность посетить такое древнее родовое гнездо – большая удача. Здесь сохранились редкости и семейные реликвии – от средневековых до современных, и часть из них тоже можно увидеть. Также для посетителей открыта личная коллекция герцогов Нортумберлендских – собрание картин и керамики, а поскольку семья владеет замком уже более семисот лет, сокровищ тут накопилось на самом деле много.

«Женский» замок

Последняя владелица замка Лидс завещала его благотворительному трастовому фонду с условием открыть крепость для посещения публики, что и было выполнено. Теперь у нас есть уникальная возможность увидеть все помещения замка, и сохранились они в оригинальном виде – так, как их оставили хозяева.

История Лидса началась в давние времена, когда знатный сакс по имени Лид заложил первый форт, поначалу деревянный. Поставили его на острове посреди реки Лен для защиты от нападений с воды. В XII веке здание перестроили в камне, но войны его почти не касались: замок перешел в руки короля и несколько столетий использовался как дополнительная резиденция, причем в основном женская. Здесь когда-то проводились политические встречи, турниры и пиры, королевы сменяли друг друга, но со временем крепость потеряла политическое значение и перешла из королевских рук в частные.

Владевшая замком с XVII века семья получила земли в Америке, что позволило поддерживать его в хорошем состоянии. Благодаря этому уцелело множество исторических конструкций – от средневековых до возведенных в 1920-х годах в модном тогда стиле ар-деко. Светлый, декорированный в тюдоровском стиле замок словно скопирован с дворца какой-нибудь сказочной принцессы; он впечатляет, возвышаясь на острове посреди искусственно созданного разлива реки и отражаясь в воде. Вокруг очень много зелени, разбит прекрасный сад.

Кельты, саксы, викинги и норманны

Замок Бамбург старше всех крепостей, о которых мы сегодня рассказывали: первый форт на базальтовой скале над морем построили еще кельты. Позже его захватывали англы и саксы, разрушали викинги, отстраивали норманны и вырывали друг у друга из рук воинственные лорды. Однако до наших дней Бамбург дошел в очень неплохом состоянии – сохранились многие фрагменты XI столетия (именно к этому времени относится ядро нынешнего замка). Благополучно достояли не только стены – во многих помещениях уцелел даже старинный внутренний декор, что большая редкость.

Особое удовольствие – погулять вокруг замка и полюбоваться тем, как он выглядит на фоне океана. Зрелище суровое, но романтичное. Возможно, благодаря этому вокруг Бамбурга издревле рождались разные легенды, а Томас Мэлори считал его резиденцией одного из рыцарей Круглого стола – сэра Ланселота Озерного. Примечательно, что рыцарское прошлое здесь до сих пор заметно, и если с этой частью истории хочется познакомиться поближе, то поехать стоит именно сюда. Также на территории замка проводились археологические раскопки, в ходе которых нашли оружие разных эпох (начиная с кельтов), и часть находок тоже можно посмотреть.

Подготовила Елена Чернявская