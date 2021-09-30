Фильм о жизни поп-дивы вышел на Netflix

Документальная кинолента журналистки Дженни Элиску и режиссера Эрин Ли Карр «Бритни против Спирс», посвященная сложному жизненному пути певицы и ее борьбе за свободу, взбудоражила армию поклонников, пишет ABC News.

В основу картины легли интервью с людьми из окружения Спирс: менеджерами, сотрудниками, друзьями и бывшим другом Бритни Аднаном Галибом. По словам экс-бойфренда, он был рядом с певицей в нелегкие времена – после ее развода с Кевином Федерлайном, который она тяжело переживала. «Были ночи, когда она не ложилась спать в течение трех дней, и мне приходилось оставаться с ней», − вспоминает Галиб.

Также в фильме затронута тема опекунства. Эта история пока не окончена, судебные разбирательства между Бритни и ее отцом Джейми Спирсом сейчас в самом разгаре. Комментируя ситуацию, оператор Эндрю Гэллери сказал: «Люди, контролирующие ее, заработали в этом году $3 млн». При этом певицу трудно назвать меркантильной. Ее бывший менеджер в своем интервью отметил, что она «не была одержима деньгами, просто делала то, что любит».

Сама Бритни в документальном проекте не снималась, но в нем использовались ее письма и отрывки из более ранних интервью.

Пока певица никак не отреагировала на выход картины, однако внимательные поклонники заметили, что в посте, который она удалила, речь шла о неком документальном фильме, в котором все неправда. Имела ли в виду поп-дива фильм Netflix, неизвестно.