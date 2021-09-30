Ипотечный рынок начал восстанавливаться

Летом спрос на кредиты резко упал

Спад был связан с сокращением финансовой поддержки, которую покупатели недвижимости получали при приобретении жилья. По данным Банка Англии, несмотря на возобновившийся рост, потребители по-прежнему осторожно относились к займам.

Опрос экономистов Reuters показал, что в августе было одобрено 73 тыс. ипотечных кредитов на £3,7 млрд.

С лета 2020 года британский рынок недвижимости пережил ипотечный бум. Из-за перехода на удаленную работу резко увеличился спрос на жилье большей площади. Росту ипотечного кредитования способствовали и налоговые льготы, предложенные министром финансов Риши Сунаком. Размер льгот был уменьшен вдвое для покупателей жилья в Англии и Северной Ирландии с июля по сентябрь, а Шотландии и Уэльсе аналогичные льготы уже отменены.

Данные показали также рост потребительских кредитов в августе. Он составил £351 млн – после роста на £32 млн в июле. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали меньшего роста, до £300 млн.

Тем не менее потребительское кредитование было на 2,4% ниже, чем в августе 2020 года, Это говорит о том, что многие домохозяйства по-прежнему осторожно относились к расходам этим летом, когда случаи COVID-19 возобновились и люди снова были вынуждены самоизолироваться.

Экономисты считают, что благоприятный импульс, вероятно, будет скоро исчерпан из-за роста инфляции и проблем с цепочкой поставок. «В целом мы все больше беспокоимся о том, что экономика скоро может сделать шаг назад, – отметил Пол Дейлз, экономист Capital Economics. – Банку Англии, который, похоже, намерен повысить процентные ставки в ближайшие месяцы, думаю, есть над чем призадуматься».