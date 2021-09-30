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На доме леди Дианы установили памятный знак

На доме леди Дианы установили памятный знак
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Квартира в Челси еще хранит воспоминания о юной принцессе

На Колехерн-Корт, 60 – доме, в котором проживала Диана, – по инициативе организации «Английское наследие» (English Heritage) появилась памятная табличка, сообщает Evening Standard. В церемонии открытия участвовала подруга леди Ди и в прошлом ее соседка по квартире Вирджиния Кларк. «Диана стала значить очень много для всех нас. Это замечательно, что ее наследие увековечено таким образом», – отметила Кларк.

18-летняя Диана Спенсер поселилась в квартире в Челси вместе с подругами, когда еще не была знакома с Чарльзом: он сделал ей предложение спустя два года. Писатель Эндрю Мортон в своей книге «Диана. Ее истинная история» приводит слова принцессы о том периоде: «Годы, проведенные в этом доме, – самое счастливое время в моей жизни».

Директор-куратор «Английского наследия» Анна Ивис напомнила, что Диана, активно занимавшаяся  благотворительностью и гуманитарными проблемами,  получила за свою доброту неофициальный титул «народной принцессы». «Диана была одной из самых известных женщин в мире. Она использовала свой авторитет, чтобы привлечь внимание к проблемам бездомных и поддерживала кампанию против производства и использования противопехотных мин», – отметила Ивис.

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