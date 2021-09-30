В Лондоне открылся магазин группы Queen

Событие приурочено к юбилею коллектива

Бутик Queen Thе Greatest, посвященный британской рок-группе, открыл свои двери в лондонском районе Сохо. Здесь поклонники могут приобрести одежду, виниловые пластинки и даже гитары с автографами легендарных музыкантов. Шопинг сопровождается визуальными инсталляциями, представляющими историю Queen за пять десятилетий ее существования, с 1970 по 2010 год, а на экранах транслируются архивные выступления группы, сообщает Euronews.

В магазине также можно купить эксклюзивные футболки, принадлежащие Фредди Меркьюри. Доходы от их продажи будут направлены в благотворительную организацию по борьбе со СПИДом The Mercury Phoenix Trust. Она появилась в память о знаменитом певце, и одним из ее основателей является менеджер группы Джим Бичем.

Магазин открыла компания Universal Music Group Bravado. В честь знаменательного события был выпущен ограниченный тираж виниловых пластинок «Queen The Greatest Hits». Лимитированная серия состоит из 1 000 экземпляров, которые будут поступать в продажу еженедельно в течение октября.

Участники группы Queen тепло отреагировали на проект, отметив, что рады сотрудничать с Bravado.«Уверены, каждый, кто приедет в Лондон и заглянет сюда, получит удовольствие».

Увы, магазин будет работать только до 6 января. Так что желающим попасть сюда стоит поторопиться. Адрес бутика: Карнаби-стрит, 57. Время работы: с понедельника по субботу с 11:00 до 19:00, в воскресенье с 12:00 до 18:00.