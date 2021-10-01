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Би-би-си обвиняют в излишнем внимании к трансгендерам

Би-би-си обвиняют в излишнем внимании к трансгендерам
Фотоwikimedia.org/

Лейбориста Дэвида Лэмми смутил вопрос телеведущего

По словам Дэвида Лэмми, лорд-канцлера теневого кабинета, телерадиокомпания Би-би-си слишком много внимания уделяет проблемам идентичности. Политик считает, что это делается для того, чтобы акцентировать внимание на разногласиях, существующих в Лейбористской партии по вопросу трансгендеров, сообщает The Telegraph.

Лэмми обвинил ведущего Ника Робинсона, который задал ему вопрос о правах трансгендеров в эфире программы Today, в том, что тот поднял тему, о которой большинство британцев предпочитает не говорить. Лейборист был возмущен поступком журналиста: «Вы могли бы задать вопросы об изменении климата, психическом здоровье, образовании или здравоохранении, но вы сознательно спрашиваете меня о теме, которая, как вы знаете, не стоит на повестке дня. И тратите время на то, чтобы заставить лейбористов говорить о проблемах идентичности, а не об основных политических вопросах».

Тема гендерной самоидентификации для лейбористов болезненна. Ранее член партии Рози Даффилд отмечала, что коллеги «бросили ее под поезд» за ее позицию по этому вопросу. Из-за жесткой критики она даже отказалась участвовать в партийной конференции и предпочла выступить на неофициальном мероприятии, посвященном протесту в поддержку трансгендеров.

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