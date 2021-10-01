Компания Next просит ослабить иммиграционные правила

Ретейлер на грани краха

Представители Next, одного из крупнейших британских ретейлеров одежды, предупреждают, что им будет сложно предоставлять свои услуги в преддверии Рождества, если правительство не ослабит появившиеся после Брексита иммиграционные правила, чтобы позволить большему количеству рабочих легально попасть в страну, пишет Reuters.

Британия уже столкнулась с проблемами, вызванными дефицитом рабочих рук. Нехватка водителей грузовиков негативно отразилась на поставках топлива и продовольствия. Большинство считает, что решающую роль в сложившейся ситуации сыграл выход Британии из ЕС.

Глава компании Next Саймон Волфсон, поддержавший Брексит, сейчас просит помощи трудовых мигрантов, чтобы его бизнес смог заработать в Рождество – пиковый сезон покупок в стране. «Без серьезного смягчения иммиграционных правил мы, вероятно, испытаем некоторую деградацию наших услуг в преддверии Рождества», − говорится в сообщении ретейлера о результатах за прошедшее полугодие. Там также отмечается, что рекрутинг сотрудников для работы на складах и в логистике в высокий сезон затруднен. Next надеется на то, что Великобритания временно изменит трудовые правила и разрешит иностранным рабочим приезжать.

В Next также заявили, что складские запасы в настоящее время сократились на 12% по сравнению с периодом до пандемии, но качество работы улучшилось.