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Компания Next просит ослабить иммиграционные правила

Компания Next просит ослабить иммиграционные правила
Фотоgeograph.org.uk

Ретейлер на грани краха

Представители Next, одного из крупнейших британских ретейлеров одежды, предупреждают, что им будет сложно предоставлять свои услуги в преддверии Рождества, если правительство не ослабит появившиеся после Брексита иммиграционные правила, чтобы позволить большему количеству рабочих легально попасть в страну, пишет Reuters.

Британия уже столкнулась с проблемами, вызванными дефицитом рабочих рук. Нехватка водителей грузовиков негативно отразилась на поставках топлива и продовольствия. Большинство считает, что решающую роль в сложившейся ситуации сыграл выход Британии из ЕС.

Глава компании Next Саймон Волфсон, поддержавший Брексит, сейчас просит помощи трудовых мигрантов, чтобы его бизнес смог заработать в Рождество – пиковый сезон покупок в стране. «Без серьезного смягчения иммиграционных правил мы, вероятно, испытаем некоторую деградацию наших услуг в преддверии Рождества», − говорится в сообщении ретейлера о результатах за прошедшее полугодие. Там также отмечается, что рекрутинг сотрудников для работы на складах и в логистике в высокий сезон затруднен. Next надеется на то, что Великобритания временно изменит трудовые правила и разрешит иностранным рабочим приезжать.

В Next также заявили, что складские запасы в настоящее время сократились на 12% по сравнению с периодом до пандемии, но качество работы улучшилось.

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