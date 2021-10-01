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Появились новые меры коронавирусной помощи

Появились новые меры коронавирусной помощи
Фотоpxfuel.com

Власти поддержат малоимущих

Правительство Великобритании представило новый план поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19. В этот раз помощь в виде целевых субсидий будет оказана малоимущим семьям. Общий объем финансирования по программе составит £500 млн. Основная часть средств пойдет на поддержку жителей Англии, а £79 млн получит население Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии сообщает BBC.

Срок действия программы, которая заработает с октября, рассчитан на весь зимний период. Из-за резкого роста тарифов по коммунальным услугам многие домохозяйства страны оказались на грани выживания. Субсидии пойдут на оплату продуктов питания и счетов за электроэнергию. За выделением средств населению следует обращаться в местные советы. В частности, можно получить скидку на оплату электроэнергии в размере £140, а также, в зависимости от температурных условий, еще и дополнительный еженедельную помощь в размере £25.

По словам министра по вопросам труда и пенсий Терезы Коффи, правительство в курсе бедственного положения населения и того, что многим гражданам требуется дополнительная поддержка. «Наша цель – помочь домохозяйствам справиться с существенными расходами на период последних этапов восстановления после пандемии», – заявила чиновница.

Следует отметить, что новая программа – это не дополнительная помощь, а компенсация за отмену надбавки к основному социальному пособию и за прекращение субсидирования неоплачиваемых отпусков.

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