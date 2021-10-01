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Уэйн Казинс получил пожизненный срок

Уэйн Казинс получил пожизненный срок
Фотоwww.flickr.com

Преступник полностью признал свою вину

Резонансное дело об изнасиловании и убийстве Сары Эверард подошло к финалу: обвиняемый в преступлении Уэйн Казинс сделал чистосердечное признание, сообщает BBC. Ранее он сознался в своей причастности к похищению и изнасилованию девушки, но вину в убийстве отрицал до последнего. Родители погибшей считают пожизненное заключение Казинса заслуженным наказанием за содеянное.

Семь месяцев назад, 3 марта, Казинс похитил Сару в районе Клэпхем на юге столицы, когда она возвращалась от подруги домой. Преступление было совершенно с особой жестокостью и цинизмом: полицейский, воспользовавшись своим служебным положением, задержал девушку якобы из-за того, что она нарушила правила карантина.

Трагическая смерть Сары Эверард вызвала шок. По всей Великобритании прошли митинги как в память о ней, так и в знак протеста против незащищенности женщин в обществе. Кроме того, тот факт, что преступление было совершено сотрудником органов охраны правопорядка, породило волну возмущения и недоверия к полиции.

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