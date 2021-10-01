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В Музее науки откроется новая галерея

В Музее науки откроется новая галерея
Фотоwww.flickr.com

Подростков будут приобщать к техническим специальностям

Сразу нужно уточнить, что сам музей не вкладывает в открытие нового мероприятия миллионы фунтов. Оно состоится в галерее, финансируемой Благотворительным фондом Гэтсби и Дэвидом Сейнсбери, филантропом и экс-министром науки (кстати, галерея названа в его честь). Площадка, в экспозиции которой уже представлен широкий спектр технических проектов – от эксплуатации роботов на фабриках до запуска ветряных турбин, – рассчитана на посетителей в возрасте от 11 до 16 лет, пишет Evening Standard.

Новый интерактивный проект разработан для того, чтобы молодежь смогла попробовать свои силы в различных сферах производства, творческих индустриях, здравоохранении и энергетики, выбрать карьерное направление в будущем. На данном этапе для дальнейшего развития инноваций и стабильного экономического роста Великобритании необходимо еще около 800 тыс. технических специалистов.

По словам Дэвида Сейнсбери, выбор карьеры является одним из самых важных моментов в жизни. «Для того чтобы принять наилучшее решение, необходимо знать, как строится рабочий процесс, какие вакансии существуют и как правильно выбрать специализацию и вуз», – отметил благотворитель.

Руководство музея считает, что техническим специалистам давно пора уделить особое внимание, поскольку они являются важным звеном, способствующим экономическому росту в большом количестве отраслей.

Открытие запланировано на осень следующего года.

 

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