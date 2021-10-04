Британия ввела возрастные ограничения на использование ботокса

За нарушение закона можно получить срок

С 1 октября молодые люди, которым еще нет 18 лет, не смогут записаться на косметические процедуры для коррекции своей внешности, сообщает The Guardian.

По новому закону в Англии запрещены инъекции ботулотоксина и других схожих по составу и действию препаратов (наполнителей для губ – филлеров) как местным жителям, так и иностранцам, не достигшим совершеннолетия. В министерстве здравоохранения и социального обеспечения страны пояснили, что запрет накладывается и на ввод препарата, и на запись на прием. Как сообщили в ведомстве, неисполнение закона «может привести к уголовной ответственности и штрафу».

Новые правила были разработаны по инициативе министра здравоохранения Надин Дорис и одобрены британским парламентом. Еще до вступления ограничений в силу Дорис заявила: «Ни одному ребенку не нужны косметические процедуры, кроме как по медицинским показаниям. Физическое и умственное развитие детей еще не завершено».

Парламентская группа по вопросам красоты, этики и благополучия согласилась с мнением министра, а также пришла к выводу, что в Британии отсутствует нормативная база для регулирования и стандартизации процедур по косметической коррекции внешности.

Новый закон призван защитить общество (в первую очередь – подростков) от влияния моды на инстаграмные лица. Исключение сделали для тех несовершеннолетних, кому процедура по коррекции с применением ботулотоксина будет показана в медицинских целях и одобрена практикующим врачом. Разрешение на проведение инъекций может быть дано, например, медсестре или дантисту.