Британскому здравоохранению угрожает кадровый голод

Для предотвращения катастрофы понадобятся миллиарды

По данным фонда здравоохранения, к 2031 году медицинским и социальным службам страны потребуется более 1 млн сотрудников. Если ничего не предпринимать, то дефицит персонала негативно отразится на качестве оказываемых услуг, сообщает The Guardian.

Нехватка работников ощущается уже сейчас. По мнению аналитиков, одной из причин является пандемия коронавируса: из-за нее был приостановлен плановый прием пациентов, что привело к увеличению числа людей с хроническими заболеваниями. В очереди на госпитализацию находятся более 5 млн человек. Вследствие усталости от круглосуточной работы и эмоционального стресса многие медицинские работники предпочли сменить профессию.

Эксперты дают неблагоприятный прогноз на ближайшие десять лет. Для предотвращения кризиса в отрасли понадобятся значительные инвестиции. В частности, затраты на наем нужного количество персонала могут составить £86,4 млрд.

По словам заместителя генерального директора, NHS Providers Шафрана Кордери, наибольшую озабоченность вызывает огромная разница между спросом на услуги и предложением от специалистов. Чиновник отметил: «Если мы хотим защитить наших сотрудников от выгорания и сохранить качество услуг в условиях растущего спроса, связанного с восстановлением после пандемии COVID-19, то данную проблему нужно срочно решать».

Представители фонда здравоохранения призывают британские власти не только к увеличению инвестиций в названную сферу, но и к повышению уровня социального обеспечения медицинских сотрудников.