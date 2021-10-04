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Лингвисты против запрета сленга в школах Лондона

Лингвисты против запрета сленга в школах Лондона
фотоpexels.com

Перечень слов-изгоев составлен

В школах утвердили список фраз, на которые наложено вето. В него попали в основном слова-паразиты и вводные обороты. Запрет на их использование в лондонских школах лингвисты посчитали недальновидностью и назвали дискредитацией молодежи, пишет The Guardian.

Лондонская академия включила в данный перечень слова и выражения, которые, по мнению его авторов, обозначают грубость, неуважение или являются паразитами, влияющие на суть и смысл сказанного на занятиях. При этом сленг, от которого пытаются отучить школьников, используют многие музыканты и писатели.

В список вошли фразы и междометия, которые чаще всего используются при ответах школьников. Ученикам лондонских средних школ запретили, например, употреблять такие вводные слова и слова-паразиты, как «эммм», «потому что», «нет», «нравится», «скажу», «понимаете», «вы знаете» и «в основном». Педагоги пришли к выводу, что если дети избегают этих слов, они лучше сдают экзамены. Опрос, проведенный в 2019 году среди 2 100 преподавателей, показал, что использование «слишком разговорной» речи – наиболее распространенная причина неудач при прохождении тестов по английскому языку.

По мнению учителей, составленный список поможет школьникам добиться успеха. Все фразы были отобраны в результате тщательного анализа школьных работ и заданий. Педагоги подчеркнули важность того, чтобы ученики выражали свои мысли «ясно и точно». «Развитие навыков чтения и разговорной речи –  главное, в чем наша школа помогает нашим ученикам, благодаря этому они эффективно учатся и реализуют свой потенциал в академической и неакадемической сферах», – сказала Люси Фрейм, директор школы в Камберуэлле.

Но вузовские преподаватели опасаются, что любые запреты могут оттолкнуть молодых людей от учебы. «Сленг всегда был в авангарде лингвистических инноваций», – считает доктор Марчелло Джованелли, старший преподаватель английского языка и литературы в Астонском университете. По его мнению, «запрет на использование особого языка может иметь негативные последствия в отношении самоидентификации студентов и их уверенности в себе».

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