Между Британией и Францией разгорается «рыболовная война»

Королевство выдало в четыре раза меньше лицензий

Британские власти отказали французским морякам в доступе к своим территориальным водам для вылова рыбы. Франция призывает Евросоюз ввести санкции, называя позицию официального Лондона политической манипуляцией, пишет The Times.

Из 47 заявок французских рыболовецких судов на вылов рыбы одобрено только 12. Президент комитета рыбаков Бретани Оливье де Незе сравнил такое решение с «объявлением войны на воде и на суше», добавив, что рыбаки в долгу не останутся и сделают все возможное для запрета водного перемещения любых грузов из портов Британии во Францию.

Эксперты полагают, что такая «щедрость» еще больше обострит отношения. Французы уверены, что рыбаки получили отказ из-за рекордного количества мигрантов, пересекших Ла-Манш за последнее время. По словам же британского правительства, лицензии были выданы тем рыболовам, которые исторически занимались промыслом именно в этих водах. Ответ не устроил госсекретаря при МИДе Франции Клемана Бона, который отметил, что это нарушает условия Брексита.

Разгневанный Макрон пообещал, что ответные меры не заставят себя ждать. Санкции, скорее всего, коснутся рыбодобывающей отрасли. Импорт британской рыбы, по всей вероятности, будет ограничен. Также может пострадать и железнодорожное сообщение, что приведет к перебоям в транзитных поставках электроэнергии.