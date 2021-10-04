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Сент-Эндрюсский университет изменил правила приема студентов

Сент-Эндрюсский университет изменил правила приема студентов
фотоpixabay.com

Новый тест станет главным критерием отбора

Для зачисления в вуз успешной сдачи экзаменов сегодня недостаточно. Теперь при поступлении будущие студенты должны пройти тест на лояльность (как его еще называют, «признание личной вины»), сообщает The Times.

Тест состоит из вопросов, ответить на которые абитуриенты должны в соответствии с основополагающими принципами университета. Необходимо согласиться со следующим утверждением: «Признание своей вины – полезная отправная точка в преодолении бессознательной предвзятости». Студент, который не разделяет это мнение, не допускается к учебе.

Кроме того, поступающих просят ответить утвердительно на фразу: «Важно думать и понимать наши собственные предрассудки и стереотипы, чтобы мы не относились к кому-то несправедливо». Вступительный тест содержит разные вопросы и высказывания. Помимо прочего, у студентов интересуются: «В каком году была утверждена стратегия университета по сохранению биоразнообразия?»

Шотландский Сент-Эндрюсский университет один из старейших вузов Британии, входит в топ-30 лучших высших учебных заведений королевства. Поэтому введение нового теста для приема на обучение было встречено негативно. Многие посчитали его ограничивающим свободу слова и больше похожим на форму идеологической обработки.

Читатель газеты написал в «Твиттере»: «О боже, Сент-Эндрюс. Что случилось с академическим стремлением поддержать пытливые умы?» А одна из студенток анонимно рассказала, что она недовольна данным правилом, и согласилась с тем, что корректные ответы учащиеся дают по принуждению, а значит, нарушаются их права.

 

 

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