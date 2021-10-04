Документы об офшорах мировых лидеров могут стать разоблачением века

Международный консорциум (ICIJ), в который входят 650 репортеров, опубликовал 12 млн документов: самая масштабная утечка произошла из финансовых компаний стран-офшоров. Эти файлы получили название «досье Пандоры». В нем фигурируют громкие имена и очень крупные суммы. Британское правительство может быть скомпрометировано по вине президента Азербайджана, сообщает BBC.

Расследование доказало связь президента Российской Федерации Владимира Путина с секретными активами в Монако. Король Иордании скрывал собственность в Великобритании и США на сумму £70 млн. Также репортеры выяснили, что семья и окружение президента Азербайджана Ильхама Алиева совершили тайные сделки на сумму более £400 млн. В общей сложности офшорные схемы проворачивали 35 бывших и действующих глав государств, а также около 300 высокопоставленных чиновников.

В соответствии с «документами Пандоры», таким образом богатые и известные люди уходят от налогов или решают проблемы обвинения в коррупции. Сенсационным стал вывод о том, что в Великобритании создание компаний для тайного приобретения недвижимости является вполне законным: покупатели могут скрывать деятельность по отмыванию денег из-за отсутствия реестра офшорной собственности.

Комментируя ситуацию, один из репортеров международного консорциума (ICIJ) Фергус Шил отметил, что «они используют такие офшорные счета и трасты, чтобы покупать собственность на сотни миллионов долларов в других странах, обогащаясь за счет своих граждан».

Тони и Шери Блэр, в отличие от многих, своего богатства никогда не скрывали, но, согласно «досье Пандоры», использовали налоговую лазейку. По сравнению с другими первыми лицами финансовая предприимчивость Блэров выглядит более чем скромно: они всего лишь не уплатили гербовый сбор в более £300 тыс., приобретя недвижимость за £6,45 млн. Ранее там располагался офис Тони Блэра, а теперь в таунхаусе в центре Лондона супруга лейбориста разместила юридическую фирму и женский фонд.