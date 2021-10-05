«Бабий Яр. Контекст» на BFI London Film Festival

В рамках Лондонского международного кинофестиваля состоится показ документального фильма Сергея Лозницы «Бабий Яр. Контекст».

В сентябре 1941-го нацисты начали сгонять киевских евреев к оврагу на окраине города и расстреливать их – десятки тысяч, из которых чудом удалось спастись единицам… Акций такого размаха немцы до этого не устраивали – Бабий Яр стал своеобразной тренировкой, и после него масштаб геноцида только увеличивался.

«Бабий Яр. Контекст» – это репортаж с места событий: хронику очистили, отреставрировали, озвучили, чтобы текст совпадал с движением губ людей на пленке, дополнили минимумом пояснительных титров. И вот – добро пожаловать в оккупированную Украину. Вот немцев с цветами встречают во Львове – а вот те же немцы жгут украинские деревни. Вот евреев гоняют по улице – причем не гитлеровцы, а местные жители, которые хорошо знают, что такое погромы. Вот взорванные дома Крещатика, а вот уже и евреев собирают для расправы…

Когда: 13 и 14 октября, в 17:40 и 17:45

Где: BFI Southbank, NFT1, Belvedere Rd, South Bank, London SE1 8XT

Билеты: от £10 до 17,60, whatson.bfi.org.uk