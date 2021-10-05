Отмена социальных пособий приведет к бедности и голоду  

Премьера просят не лишать поддержки британские семьи

Власти готовят общество к отмене государственных выплат. Борис Джонсон забирает в бюджет £6 млрд. Это по £20 в неделю с каждого британца, нуждающегося в финансовой поддержке. Депутаты-консерваторы предлагают сохранить социальные пособия, пишет Independent.

Однопартийцы просят премьер-министра Британии отложить реализацию идеи о сокращении на полгода. Во время кризиса, лишившись помощи, многие подданные королевства окажутся за чертой бедности. По результатам исследования благотворительного центра, без социальных пособий нищими станут почти 0,5 млн британцев, 5,5 млн семей потеряют более £1 тыс. дохода в год.

По словам представителя фонда Кэти Шмукер, масштабное сокращение социальных гарантий расходится с обещаниями правительства по повышению уровня жизни в стране. Она считает, что «премьер-министр бросает миллионы на голод и лишения с широко открытыми глазами».

Пока позиция Бориса Джонсона не изменилась. В своих выступлениях он сравнивает пандемию с «финансовым метеоритом». Государственные расходы в период пандемии COVID-19 увеличились на £407 млрд. Потери необходимо восполнить. Как отмечает премьер-министр, британские власти «предпочли бы помогать людям искать более высокооплачиваемую и квалифицированную работу».

Сейчас в стране наблюдается повышение цен на электроэнергию и продукты питания. Эксперты также ожидают скачка инфляции. «Ввиду резкого роста стоимости жизни сейчас не время отказываться от этой помощи», – констатирует депутат-консерватор Найджел Миллс.

По данным социологического опроса, только ⅕ населения Британии поддерживает сокращения так называемого универсального кредита (UC). Почти 60% респондентов хотят его сохранения или увеличения. Бориса Джонсона не поддерживают даже консервативные избиратели. Только 34% опрошенных за такое решение.