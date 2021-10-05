Рисунки королевского портного раскрывают тайны двух принцесс

Личные документы и иллюстрации Нормана Хартнелла выставлены на продажу

Объемное досье, состоящее из неопубликованных ранее юридических бумаг, акварельных и карандашных набросков, уйдет с молотка в ноябре. Исторические документы рассказывают подробности свадебного скандала принцессы Маргарет и демонстрируют новые наряды принцессы Анны, сообщает The Guardian.

Подвенечное платье для принцессы Маргарет стало последним королевским заказом для модного дома Хартнелла. Сам он попал в эпицентр скандала: портного, который с 1957 года одевал саму королеву, обвинили в компромате. Газета Daily Express утверждала, что Хартнелл, сшив свадебное платье для принцессы, оформил страховку на £10 тыс. на тот случай, если церемония не состоится. Члены королевской семьи пострадали в результате этой неприятной истории.

«Такое заявление о любой королевской свадьбе вызвало бы огромное беспокойство и смущение», – считает Эндрю Юбанк, глава аукционного дома. Именно он теперь представляет опровержение, данное портным лично. Согласно бумагам, выставленным на продажу, Норман Хартнелл отрицал свою вину, а скандальную статью в газете объяснял предвзятым отношением журналиста.

Генеральный менеджер фирмы Хартнелла подтвердил: модный дом запрашивал расценки на страхование, что было обычной практикой, в благонадежности принцессы никто не сомневался. Тем не менее репутации Нормана Хартнелла был нанесен серьезный удар.

Наброски знаменитый портной делал акварелью и карандашом. Досье содержит 35 оригинальных экземпляров. Эскизы нарядов, придуманных для принцессы Анны, Хартнелл подписывал лично. В частности, для вечернего платья он выбрал белый и бирюзовый цвета, а к другому наряду, повседневному платью лимонного оттенка, он подобрал пальто тон в тон. По мнению экспертов моды, работы произведут настоящий фурор. Сьюзан Орриндж, специалист по винтажной одежде, считает, что «это были вдохновляющие творения одного из лидеров модной индустрии того времени».

Норман Хартнелл скончался в 1979 году. Его неизученное наследие состоит из нескольких альбомов набросков и представляет огромный интерес: тайны королевского дома по-прежнему волнуют многих.