Супермаркеты Morrisons перекупили американцы 

Новый владелец предложил на пенни больше

За известную сеть супермаркетов Британии вели торги две иностранные инвестиционные компании. Завершился аукцион победой Clayton Dubilier & Rice (CD&R) – компания заплатит за каждую акцию Morrisons по 287 пенсов. Это всего на пенни больше, чем было предложено Fortress, пишет Independent.

Выигрышное предложение оценивается почти в £7 млрд. Акционеры, в число которых входят такие компании, как Silchester International, Columbia, Blackrock и Schroders, должны проголосовать за него 19 октября.

Компания Clayton Dubilier & Rice, которая находится в Нью-Йорке, трижды предлагала себя в качестве инвестора. В процессе переговоров сумма была поднята с £6,3 млрд до 7 млрд. Совет директоров Morrisons одобрил сделку и отказал Fortress. Однако формальности не были соблюдены, и соперники вновь встретились на аукционе.

Morrisons – четвертая по величине сеть розничной торговли в стране. Она включает в себя 500 магазинов и 300 заправочных станций, в компании трудятся более 110 тыс. сотрудников. Представители профсоюза ищут встречи с потенциальными владельцами.

По словам представителя профсоюза Morrisons Джоан Макгиннесс, никаких изменений не предвидится. Англичане рассчитывают на конструктивные рабочие отношения. Еще до слияния компания Clayton Dubilier & Rice заявляла, что будет поддерживать ценности супермаркета и не намерена распродавать собственность британской компании.