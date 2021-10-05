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Супермаркеты Morrisons перекупили американцы 

Супермаркеты Morrisons перекупили американцы 
фотоwww.pexels.com

Новый владелец предложил на пенни больше 

 

За известную сеть супермаркетов Британии вели торги две иностранные инвестиционные компании. Завершился аукцион победой Clayton Dubilier & Rice (CD&R) – компания заплатит за каждую акцию Morrisons по 287 пенсов. Это всего на пенни больше, чем было предложено Fortress, пишет Independent.

Выигрышное предложение оценивается почти в £7 млрд. Акционеры, в число которых входят такие компании, как Silchester International, Columbia, Blackrock и Schroders, должны проголосовать за него 19 октября. 

Компания Clayton Dubilier & Rice, которая находится в Нью-Йорке, трижды предлагала себя в качестве инвестора. В процессе переговоров сумма была поднята с £6,3 млрд до 7 млрд. Совет директоров Morrisons одобрил сделку и отказал Fortress. Однако формальности не были соблюдены, и соперники вновь встретились на аукционе.

Morrisons – четвертая по величине сеть розничной торговли в стране. Она включает в себя 500 магазинов и 300 заправочных станций, в компании трудятся более 110 тыс. сотрудников. Представители профсоюза ищут встречи с потенциальными владельцами. 

По словам представителя профсоюза Morrisons Джоан Макгиннесс, никаких изменений не предвидится. Англичане рассчитывают на конструктивные рабочие отношения. Еще до слияния компания Clayton Dubilier & Rice заявляла, что будет поддерживать ценности супермаркета и не намерена распродавать собственность британской компании.

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