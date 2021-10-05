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 «Зеленая» энергия на вооружении у британской армии

 «Зеленая» энергия на вооружении у британской армии
фотоwww.pexels.com

Солдаты спасают планету при помощи солнечных батарей

 

Первая в истории армии Британии солнечная ферма была создана в казармах Восточного Йоркшира. Военные установили 4 тыс. светоотражающих панелей. За счет «зеленой» энергии здесь планируют сократить выбросы углерода на 700 тонн в год, как пишет Independent.

Альтернативную энергию будут использовать в жилых помещениях, учебных классах и тренажерных залах, преимущественно в летнее время. Если солнечных дней будет много, то мощности хватит, чтобы поделиться энергией с национальной электросетью. Учебная база в Леконфилде стала пилотным проектом британских ВВС по внедрению «зеленых» технологий в армию.

Генерал-майор Дэвид Саутхолл, директор по развитию военной инфраструктуры, подчеркнул: «Наша первая действующая солнечная ферма в Леконфилде знаменует собой ключевую веху в программе «зеленой» армии. Она демонстрирует нашу твердую приверженность борьбе с последствиями изменения климата».  Он также добавил, что в армии Британии мыслят масштабно. В случае успеха военные планируют построить только в этом поместье еще 80 солнечных ферм. Если пилотный проект оправдает надежды, будет построен целый комплекс – солнечный город Хартлпул, где будут использовать только экологически чистую энергию.

Помимо защиты окружающей среды, за счет «зеленой» энергии британские военные хотят сократить расходы на армию.  Уже подсчитано, что за электроэнергию в одном Леконфилде будут платить за год в три раза меньше.

Джереми Куин, министр по вопросам оборонных закупок, подтвердил, что «в правительстве хотят к 2050 году свести чистую прибыль к нулю». Если солнечная ферма докажет свою эффективность, то все задуманные военными проекты позволят сэкономить £1 млн и сократить выбросы углекислого газа на 2 000 тонн в год.

 

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