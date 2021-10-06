Бензина хватит на всех

Как отсутствие мигрантов стало причиной топливного и продовольственного коллапса

В последнее время Великобританию бросает из огня да в полымя – то газовый кризис, то бензиновый… Правительство хватается за голову, не успевая разрабатывать спасительные меры. Это и логично, учитывая пандемию, а также главную причину напастей – выход из Евросоюза. То ли еще будет? Британцы не на шутку всполошились из-за сообщения о том, что компания BP закрывает сразу несколько автозаправок вследствие нехватки бензина. Автовладельцы выстроились в очереди у бензоколонок, пытаясь запастись как можно большим количеством топлива. Как позже выяснилось, дефицита самого бензина нет – просто его некому довозить до заправок. Кто виноват в такой ситуации и что делать правительству?

По 20 л в одни руки

На 28 сентября около 40% автозаправок – членов Ассоциации продавцов топлива оказались пустыми. Несколько АЗС закрылись, установлены строгие ограничения на выдачу бензина. Как пишет издание Foreign Policy, такая мера введена для того, чтобы предотвратить массовые закупки: разрешено заправляться только на £30 (или 20 л) за одну заправку.

Некому перевозить

После сообщения компании ВР о временном закрытии заправочных станций цены на бензин, естественно, подскочили. Ассоциация продавцов топлива была вынуждена призвать водителей строго следить за имеющимися запасами, чтобы уровень в баке был не ниже ¼. В этом случае можно проехать достаточно длинный маршрут до ближайших автозаправок, не вставая на дороге и не создавая пробки.

Как выяснилось, причина, по которой британцы столкнулись с нехваткой горючего, кроется в том, что его попросту некому развозить – недостаточно шоферов, осуществляющих грузоперевозки: необходимо примерно 100 тыс. профессиональных водителей.

Раньше за руль садились мигранты из стран Европы, без проблем пересекавшие границу с Великобританией. Из-за Брексита и новых трудовых правил процесс поиска и приема на работу водителей усложнился. Если работники, покинувшие Великобританию, пока не могут вернуться, то тысячи их новых коллег внутри страны ждут экзаменов на получение прав (эта процедура в связи с локдауном серьезно замедлилась, образовались длинные очереди).

Для того чтобы решить проблему, в Соединенном Королевстве срочно упрощают выдачу лицензий на управление грузовиками. В свою очередь, логисты и транспортники повышают зарплаты водителям. В частности, одна из молочных компаний предлагает грузоперевозчикам около £80 тыс. в год. Для сравнения – официальная зарплата депутатов парламента приблизительно такая же. Так что в ближайшее время профессия водителя станет не только самой востребованной, но и одной из самых высокооплачиваемых в стране. К слову, небывалый наплыв желающих стать водителем уже отмечают в обучающих центрах.

Однако «старые» водители говорят, что повышение зарплаты не способно решить возникшую проблему. По их мнению, это очень важный момент, но далеко не единственный. Ведь еще до Брексита отрасль испытывала немалые трудности – связанные прежде всего с отсутствием нормальных условий для отдыха, сбиванием зарплатного уровня, а также неуважением работодателей в целом.

1 млн вакансий

Дефицит работников привел к тому, что пострадало более 70% гостиничных и более 80% строительных компаний. Эксперты уверены в том, что ни в коем случае не следовало избавляться от мигрантов, а надо было постепенно заменять их местными специалистами. В результате в начале сентября в стране был зафиксирован 1 млн свободных рабочих мест. Такие данные приводятся в докладе консалтинговой компании Grant Thornton. Аналитики отмечают, что половина этих вакансий приходится на продовольственный сектор, где традиционно в последние десятилетия работали иностранцы. Всего с начала пандемии 1,3 млн трудовых мигрантов выехали из Великобритании и не вернулись.

Недостаток людей привел к кризису в цепях поставок. Это негативно отражается не только на топливной, но и на продовольственной отрасли. Владельцы магазинов и ресторанов жалуются на вновь возникшие проблемы. «Даже во время пандемии нам не пришлось закрывать ни один магазин, мы не пропустили ни одной поставки, однако сегодня ежедневно недополучаем по 20 поставок», – заявил представитель сети супермаркетов Ричард Уокер. А вот сеть McDonald’s вообще отказалась на неопределенное время от продажи своих фирменных молочных коктейлей. Виной тому – срывы в поставках молока.

В свою очередь, председатель правления сети гипермаркетов Tesco Джон Аллен подчеркнул, что если ситуация не изменится, то цены на продукты вырастут в этом году аж на 5%, и такой рост окажется значительно выше показателей всех предыдущих лет.

Водители-военные и краткосрочные визы

Британский министр транспорта Грант Шаппс рассказал, что одним из решений ситуации с «искусственно возникшим дефицитом бензина и продуктов» правительство видит привлечение военных в качестве водителей бензовозов, отмечает Bloomberg. «Если такая потребность будет и это поможет, то мы обязательно пригласим их поработать дальнобойщиками», – заявил министр неделю назад. И уже к началу октября стало известно точное количество помощников: водителями бензовозов временно стали 100 военнослужащих. Как говорится в заявлении кабмина, всего в связи с топливным кризисом планируется задействовать около 200 военных водителей.

Кроме того, по словам Шаппса, в ближайшее время будут ослаблены ограничения при выдаче виз иммигрантам – как раз для случаев, когда они потенциально могут работать дальнобойщиками. Кстати, уже больше месяца к такому шагу нефтегазовые компании призывают власти.

В пакете мер, на скорую руку принятых правительством, выдача 5 тыс. краткосрочных виз дальнобойщикам, а также более 5 тыс. виз рабочим для птицеферм. «Более 5 тыс. водителей большегрузов смогут заехать в королевство сроком на три месяца, чтобы заработать перед Рождеством. Это позволит временно смягчить нагрузку на грузоперевозки. Кроме того 5,5 тыс. допущенных в страну сотрудников птицеферм помогут избежать дальнейшего давления на продовольственную промышленность», – отмечается в официальном сообщении.

Набор работников по этим двум направлениям пройдет с начала октября по 24 декабря. Власти надеются, что работодатели станут готовить собственные кадры внутри страны, вкладывая в это долгосрочные инвестиции. Как подчеркнул премьер-министр Борис Джонсон, выдавая краткосрочные визы, власти не пытаются стимулировать миграцию: «Мы хотим сфокусироваться на том, чтобы создавать рабочие места с достойной зарплатой для профессионалов, которые демонстрировали бы высокую производительность для развития экономики. Британцы не хотят справляться с трудностями с помощью неконтролируемого потока мигрантов».

Чем смогу – помогу

Министерство транспорта планирует в скором времени подготовить до 4 тыс. водителей грузовиков. А вот министерство образования сообщило о том, что выделит £10 млн на организацию курсов повышения квалификации для водителей.

Министерство обороны обещало привлечь своих экспертов для помощи в проведении экзаменов на получение водительских прав для водителей большегрузных автомобилей в стране.

Также 1 млн водителей правительство направит благодарственные письма за важную роль в помощи экономике страны в сложный период. Кроме того, власти попросят водителей, оставивших свою работу, вернуться на нее.

Оттолкнуться от дна

Эксперты уверены: Великобритания может повторить «Зиму недовольства» – историческое событие, связанное с массовыми протестами в зимний период 1978-1979 гг. Тогда люди критиковали действия правящей Лейбористской партии. А сегодня в проблемах винят консерваторов.

В ближайшее время Соединенное Королевство станет похоже на страну, в которой объявлено военное положение. По дорогам будут ездить солдаты, перевозящие цистерны с бензином, а продуктов, даже взлетевших в цене (тоже из-за отсутствия рабочих-мигрантов), станет не хватать. В такие моменты кажется, что выход из ЕС вовсе не был правильным решением, ведь от последствий, с которыми сталкивается теперь государство, страдают рядовые граждане. А с другой стороны, чтобы оттолкнуться и прыгнуть вверх, нужно достичь дна… Возможно, сейчас Британия «переболеет» всеми возможными результатами «развода» с Европой, встанет на ноги, проведет работу над ошибками и снова станет великой.