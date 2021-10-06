Британские ученые создали компьютер будущего

Квантовые технологии решат проблемы человечества

Разработчики представили машину, которая поможет Британии совершить качественный скачок в мире вычислительной техники. Первый квантовый компьютер уже готов к работе, пишет The Telegraph.

Технику создали в штаб-квартире Oxford Instruments, которая расположена в сельской местности. На этом фоне прогресс научной мысли выглядит еще более поразительным. На разработку первого британского квантового компьютера потратили £10 млн. Это совместный проект ученых из Кремниевой долины и Оксфорда, правительство поддерживает исследования. Сверхмощные компьютеры планируется использовать для решения глобальных задач. Ученые предполагают, что машины помогут в борьбе с изменением климата, практическое применение кванта возможно в математике и фармацевтике. Технология основана на квантовых битах, которые значительно увеличивают скорость работы.

К прогрессу в квантовой науке ученые шли почти два года. По-прежнему ведутся споры, насколько новые технологии применимы на практике. Работу «сверхмашины» тормозят так называемые шумы – множество ошибок. А разработчики конкурируют друг с другом.

Роджер Маккинли, директор британской компании Quantum Challenge, полон оптимизма и уверен: «Теперь можно смело говорить не «если», а «когда» будут квантовые компьютеры». Лондонцы из Orca Computing тоже заявили, что разработали самый маленький в мире экземпляр. В квантовые исследования Великобритания вложила в общей сложности £1 млрд.