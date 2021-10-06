Какие косметические ингредиенты не сочетаются между собой?

Эффективно и мощно – не всегда хорошо: мы можем сказать это в том числе про активные ингредиенты, наиболее часто используемые в различных косметических средствах. Наслаивание компонентов друг на друга многократно усиливает их действие, что может вызвать покраснение, раздражение или сухость кожи (сочетание кислот и абразивных частиц или спирта). Иногда при наложении ингредиентов они попросту нейтрализуют действие друг друга, делая использование бесполезным, а значит, приводя к потере вложенных средств. В частности, такие компоненты, как альфа- и бета-гидроксикислоты (AHA и BHA), ретинол, пептиды и витамин С, плохо сочетаются между собой.

Ретинол против кислот

За последние несколько лет этот ингредиент стал одним из самых популярных. Косметика с высоким процентом ретинола слегка раздражает кожу на первых этапах применения. А если смешать ретинол с кислотами, это повлечет дополнительную сухость и повреждение защитного барьера кожи. Ретинол советуют использовать на ночь в сочетании с увлажняющими средствами.

Ретинол против витамина С

Применять два разных средства (одно – с витамином С, второе – с ретинолом) можно в разное время суток: к примеру, первое – утром, второе – вечером. Тогда вы не только избежите неприятной реакции кожи, но и сможете получить максимум от мощного курса сыворотки и крема. Также вместе со средствами, содержащими ретинол или витамин С, рекомендуют использовать крем с высоким уровнем SPF.

Витамин С против кислот

Витамин С фактически является кислотой (еще его называют аскорбиновой кислотой), поэтому смешивать его с кислотами AHA и BHA, такими как гликолевая, салициловая и молочная, – плохая идея. Витамин С довольно нестойкий, поэтому любые кислоты, которые вы нанесете поверх него, дестабилизируют PH-баланс и сделают ингредиент совершенно бесполезным, полностью нейтрализуя все свойства.

Витамин С против ниацинамида

Оба ингредиента отлично подходят для лечения склонной к пигментации кожи и кожи с рубцами, и их нередко смешивают в составе мощных сывороток. Однако наслаивание продуктов, тем более в высокой концентрации, может привести к катастрофе. Ниацинамид сводит на нет полезные свойства витамина С и превращает его в вещество, вызывающее покраснения и провоцирующее высыпание прыщей.

Ниацинамид против кислот

И ниацинамид, и AHA/BHA (гликолевая, молочная и салициловая кислоты) помогают улучшить текстуру кожи, избавиться от пигментации, угревой сыпи и признаков старения, но смешивание или наслоение этих ингредиентов не всегда удачно. AHA и BHA имеют низкий PH, равный 3–4, тогда как ниацинамид – более высокий, около 5–7. В таком сочетании ниацинамид повысит PH кислоты, что сделает ее менее эффективной и предотвратит абсорбирование. Эта комбинация также может привести к покраснению кожи.

Эфирные масла против кислот

Косметологи советуют никогда не использовать вместе эфирные масла и фруктовые кислоты. Первые улучшают впитывающую способность кожи, а это означает, что ваше средство с однопроцентным содержанием кислот поверх эфирных масел уже может действовать как более мощное. Такое сочетание нередко вызывает неприятные ощущения на коже, а в некоторых случаях – даже ожог.

AHA-кислоты против пептидов

Пептиды, один из наиболее дорогих компонентов антивозрастной косметики, теряют все свои полезные свойства в сочетании с АНА-кислотами.

Салициловая кислота против гликолевой

Два мощных компонента, присутствующие во многих косметических продуктах, не стоит использовать не только единовременно, но и в один день. Такую ошибку, как правило, совершают те, кто пытается избавиться и от воспалений, и от шрамов после акне. Однако в результате можно пересушить кожу или же, наоборот, активизировать сальные железы, сделав кожу более жирной. Подобные средства лучше применять поэтапно.

Масла и продукты на водяной основе

Со школьной скамьи мы помним, что нефть и вода не смешиваются между собой. Масло фактически отталкивает воду, поэтому, когда дело касается средств по уходу за кожей, продукты на масляной основе оставляют на коже пленку, которая препятствует впитыванию формул на водной основе. Если вы хотите использовать обе формулы одномоментно, сначала нанесите продукт на водной основе, а поверх – средство на масляной основе.

Один бренд – меньше бед

Самый простой способ – это покупка средств одной марки. Их создают так, чтобы все они сочетались между собой и не вызывали реакции, дополняя действие друг друга. Этот принцип работает и в отношении косметики из абсолютно разных линий одного бренда.

Совет

Конечно, если вы не уверены в выборе уходовых средств, всегда можно проконсультироваться с косметологом, а перед покупкой дорогостоящих активных продуктов попросить пробники. И если у марки, которую вы присмотрели, нет небольших саше или миниатюр, в следующий раз захватите с собой в магазин небольшой контейнер для крема (купите набор баночек и бутыльков для перелетов) и попросите выдать вам некоторое количество на пробу.

Смешивать полезно

Справедливости ради стоит упомянуть ингредиенты для ухода за кожей, которые, наоборот, отлично работают в тандеме.

Витамин С + крем с SPF

Нанесение сыворотки с витамином C, борющейся со свободными радикалами, под крем с SPF сделает защиту от солнца более эффективной благодаря антиоксидантным свойствам витамина C.

Гиалуроновая кислота + альфа- или бета-гидроксикислоты

Несмотря на то что наслаивать любые кислоты нужно особенно осторожно, именно это сочетание понравится коже, склонной к высыпаниям. AHA и BHA отшелушивают, и после их нанесения кожа может остаться сухой и стянутой. Поэтому поверх них хорошо использовать гиалуроновую кислоту, которая помогает сохранить кожу эластичной, не забивая при этом поры.

Витамин C + витамин E

Витамины C и E могут сделать друг друга более эффективными при совместном использовании, оба компонента – это природные антиоксиданты, защищающие кожу от окислительного стресса.