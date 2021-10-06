Нам 16, или Великолепные семерки!

Не вдаваясь в премудрости нумерологии, не пытаясь что-то анализировать или прогнозировать, с радостью сообщаем, что сегодня, 7 октября, 777-м выпуском газета «Англия» отмечает свое 16-летие! Ура, петарды, фейерверк, «и в воздух чепчики бросали»!

Кстати, 1 плюс 6 также в сумме составляет 7 – и снова без претензии на особые знания.

Совершенно независимо от общепринятых астрологических доктрин, приходится признать, что газете сложно было бы дорасти до 16 лет, гордо неся знамя крупнейшего русскоязычного издания в Великобритании, не будучи уравновешенной, дальновидной, доброжелательной, как и все, рожденные под знаком Весов. Заглянем в гороскоп. Весы: спокойны и рассудительны, ищут стабильности и постоянства, наделены острым умом и умением мыслить логично, четко и структурно. Обладают развитым чувством прекрасного и эстетическим мышлением, подсознательно стремятся к гармонии и уравновешенности. Действительно – без ложной скромности, – более правдивое описание нашей газеты представить сложно. Совпадение? Может быть, но уж очень точное!

Не обойдем стороной и приметы. Точнее, обойдем, но справедливости ради вспомним одну – в старину верили: в этот день все, что ни завяжешь, не развязать. Опять совпадение? Сами удивлены, но факт остается фактом: своим примером вот уже 16 лет, из номера в номер, мы доказываем верность вышеуказанного народного утверждения. И более того – будем продолжать это делать неустанно.

Далее: Нильс Бор, Том Йорк, Генрих Гиммлер, Тони Брэкстон, наконец, Владимир Путин – согласитесь, не могло столько известных людей появиться на свет в день, не подходящий для старта чего-то знаменательного. И мы не исключение – мы скромное, но несокрушимое подтверждение реальности.

А теперь серьезно: проект «Англия», стартовавший в 2005-м, за все эти годы ни разу не изменил взятому курсу, интересно, многогранно, честно и со знанием дела представляя Великобританию огромной русскоязычной аудитории. Мы благодарим всех, кто был и есть на корабле: экипаж, пассажиров и тех, кому еще только предстоит отправиться в плавание вместе с «Англией».

Приятным сюрпризом в преддверии дня рождения газеты стало награждение дипломом лауреата Международного конкурса «Национальная литературная премия Золотое Перо Руси – 2021»!

P. S. Кстати, сумма цифр в числе 2005 также равна 7.

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Подарки приятно получать, но не менее приятно их дарить. Приглашаем дорогих читателей отметить наше 16-летие, приняв участие в праздничном розыгрыше годовой, полугодичной, трехмесячной и месячной подписок на газету. Для этого надо подписаться на газету в соцсетях и рассказать о самой понравившейся статье за последний год, поделившись ссылкой в комментариях на страницах «Англии» в «Фейсбуке» и «Инстаграме». Победителей определит беспристрастный генератор случайных чисел 11 октября.