﻿﻿﻿﻿﻿

Нам 16, или Великолепные семерки!

Нам 16, или Великолепные семерки!

Не вдаваясь в премудрости нумерологии, не пытаясь что-то анализировать или прогнозировать, с радостью сообщаем, что сегодня, 7 октября, 777-м выпуском газета «Англия» отмечает свое 16-летие! Ура, петарды, фейерверк, «и в воздух чепчики бросали»!
Кстати, 1 плюс 6 также в сумме составляет 7 – и снова без претензии на особые знания.

Совершенно независимо от общепринятых астрологических доктрин, приходится признать, что газете сложно было бы дорасти до 16 лет, гордо неся знамя крупнейшего русскоязычного издания в Великобритании, не будучи уравновешенной, дальновидной, доброжелательной, как и все, рожденные под знаком Весов. Заглянем в гороскоп. Весы: спокойны и рассудительны, ищут стабильности и постоянства, наделены острым умом и умением мыслить логично, четко и структурно. Обладают развитым чувством прекрасного и эстетическим мышлением, подсознательно стремятся к гармонии и уравновешенности. Действительно – без ложной скромности, – более правдивое описание нашей газеты представить сложно. Совпадение? Может быть, но уж очень точное!

Не обойдем стороной и приметы. Точнее, обойдем, но справедливости ради вспомним одну – в старину верили: в этот день все, что ни завяжешь, не развязать. Опять совпадение? Сами удивлены, но факт остается фактом: своим примером вот уже 16 лет, из номера в номер, мы доказываем верность вышеуказанного народного утверждения. И более того – будем продолжать это делать неустанно.

Далее: Нильс Бор, Том Йорк, Генрих Гиммлер, Тони Брэкстон, наконец, Владимир Путин – согласитесь, не могло столько известных людей появиться на свет в день, не подходящий для старта чего-то знаменательного. И мы не исключение – мы скромное, но несокрушимое подтверждение реальности.

А теперь серьезно: проект «Англия», стартовавший в 2005-м, за все эти годы ни разу не изменил взятому курсу, интересно, многогранно, честно и со знанием дела представляя Великобританию огромной русскоязычной аудитории. Мы благодарим всех, кто был и есть на корабле: экипаж, пассажиров и тех, кому еще только предстоит отправиться в плавание вместе с «Англией».

Приятным сюрпризом в преддверии дня рождения газеты стало награждение дипломом лауреата Международного конкурса «Национальная литературная премия Золотое Перо Руси – 2021»!

P. S. Кстати, сумма цифр в числе 2005 также равна 7.

***

Подарки приятно получать, но не менее приятно их дарить. Приглашаем дорогих читателей отметить наше 16-летие, приняв участие в праздничном розыгрыше годовой, полугодичной, трехмесячной и месячной подписок на газету. Для этого надо подписаться на газету в соцсетях и рассказать о самой понравившейся статье за последний год, поделившись ссылкой в комментариях на страницах «Англии» в «Фейсбуке» и «Инстаграме». Победителей определит беспристрастный генератор случайных чисел 11 октября.

profile-sample2
Lastminute.com вернет клиентам деньги за отмененные туры
01-12-2020
profile-sample2
Медицинская халатность в стоматологии
25-04-2018
profile-sample2
Страховая компания изобличила мошенников благодаря «Фейсбуку»
06-03-2018

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.