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Природные чудеса Англии – море, горы и не только

Природные чудеса Англии – море, горы и не только
фото123rf.com

Англия знаменита своими архитектурными, историческими и культурными достопримечательностями, но когда дело доходит до природных редкостей, многие из нас в первую очередь вспоминают не эту страну, а соседние Шотландию и Уэльс. На наш взгляд, незаслуженно: на территории старой доброй Англии есть множество исключительных по выразительности памятников природы.

Семь сестер

Это гряда из семи меловых скал, вытянувшихся вдоль берега Дуврского пролива (Восточный Суссекс). Когда-то они были частью так называемой сухой долины – особого образования на побережье, – но со временем море разрушило его, превратив холмы в неровные скалы, нависающие над кромкой воды. Самая яркая их особенность – цвет. Из-за мелового происхождения скалы ослепительно белые, слегка сверкающие на солнце. Именно благодаря их необычному цвету пришедшие сюда через Ла-Манш две тысячи лет назад римляне нарекли эти земли Альбионом (от латинского albus – «белый»). Сверху холмы покрыты травой и цветами, в долинах между ними бродят овцы – со времен Римской империи почти ничего не изменилось.

От ландшафта буквально невозможно оторвать взгляд: белоснежные холмы, бирюзовая вода, маяки, чайки, – и каждый ракурс краше предыдущего. Вечером наступает особое время: камни отражают свет, что придает сумеркам необыкновенную выразительность. Многие любители природы специально приезжают сюда не днем, а вечером, чтобы посмотреть закат, а как стемнеет – полюбоваться на звезды.

Скалы Семь сестер входят в состав национального парка Саут-Даунс, рядом с ними проложены пешеходные маршруты разной сложности. Погулять здесь можно всей семьей, в том числе с детьми.

Также существует еще один знаменитый комплекс меловых скал – Белые скалы Дувра в соседнем Кенте, но те горы больше покрыты зеленью и цвет виден не так ярко.

Семь сестер, Восточный Суссекс, 123rf.com

Перевал Уиннетс

Этот перевал образовался миллионы лет назад, когда здесь обрушилась корка размытого водой известняка над огромной подземной пещерой, в которой, видимо, когда-то находился ледник. Разлом залило морской водой – так трещина стала лагуной. Позже вода ушла, оставив сухое ложе, обогащенное останками морских животных и кусочками раковин, а довершил дело ветер, превративший разлом в живописный каньон.

Перевал Уиннатс наделен мрачноватой красотой, благодаря которой вокруг него родилось множество легенд. По одной из них, ущелье появилось, когда в направлении местных гор дунул сам дьявол. Не уверены насчет дьявола, но пейзажи тут и вправду выразительные.

Если вы доедете до деревни Каслтон, то стоит также побывать в пещерах. Их четыре, и все они – сочетание природных промоин с остатками свинцовых шахт XVIII века. Шахты затопило много лет назад, поэтому в подземный лабиринт можно попасть только с туром на лодке – его можно заказать в деревне. В пещерах есть сталактиты и сталагмиты, водопады, подземные озера и провалы, самый глубокий из которых именуется «Бездна» – в старину люди верили, что он ведет в ад.

Дорога через перевал Уиннатс, Хай-Пик, Дербишир, 123rf.com

Чеддерское ущелье

Если говорить о здешних каньонах, то никак нельзя пропустить Чеддерское ущелье, крупнейшее в Британии. Оно прорезает Мендип-Хиллз – комплекс меловых холмов в Сомерсете. Каньон образовался миллионы лет назад – его промыла вода, стекавшая вниз при таянии ледников. Сейчас по его дну проходит автомобильная дорога B3135. Она довольно круто поднимается вверх, но зато позволяет рассмотреть стены каньона – пологую северную и почти отвесную южную. Светлый камень здесь покрыт сочной зеленью, вокруг бегают мелкие животные и летают птицы. Если подняться по вырубленной в скале лестнице, прозванной местными жителями «Лестницей Иакова» (по аналогии с библейской), то можно пройти по прогулочному треку на верхушке холма. Лестница высокая и крутая, но забраться по ней стоит, потому что виды с вершины неимоверно хороши. Толкин, побывав тут, придумал ущелье Хельмова Падь для мира «Властелина Колец» – он рассказывал об этом на встречах «Инклингов». Зрелище и вправду поразительное!

Чеддерское ущелье, Сомерсет, 123rf.com

Также в ущелье открыты две пещеры, обе природные – пещера Гофа (Gough’s Cave) и пещера Кокса (Cox’s Cave). Вторая поменьше и превращена во что-то вроде аттракциона, так что от души советуем выбрать первую. Вообще, пещер тут много: известняк легко разрушается. В старину местные жители выдерживали в них сыр – знаменитый Cave Matured Cheddаr, то есть «выдержанный в пещере чеддер».

Чеддерское ущелье, Сомерсет, 123rf.com

В одной из пещер более ста лет назад были обнаружены древние останки – самый полный скелет древнего человека, найденный в Британии. При исследовании оказалось, что ему более 9 000 лет. Чеддерский человек сейчас находится в лондонском Музее естествознания, а копия – в музее «Чеддерский человек и каннибалы» в деревне Чеддер.

Юрское побережье

Юрским побережьем в Британии называют полосу берега между городом Эксмут и бухтой Стадленд. Полоса эта не такая уж маленькая – около 96 миль, но в список объектов Всемирного наследия входит целиком. Так получилось, что горные породы сохранили останки древних существ, живших здесь когда-то. Произошло это за счет покрытия более старых геологических слоев известняком, образовавшимся при исчезновении моря. Он выполнил роль консервной крышки, которая постепенно разрушается, и теперь при размывании берега все накопленные богатства выплывают наружу.

Дердл-Дор, Юрское побережье, Дорсет, 123rf.com

Прогулявшись вдоль кромки воды, можно найти то, что обычно видят только археологи, – остатки жизни за последние 185 миллионов лет. За это время зона успела побывать пустыней, дном тропического моря и болотом, поэтому следы разнообразные – от деревьев до животных. В Дорсете целиком сохранился кусок окаменевшего леса, но самая частая находка – раковины юрского периода, времен, когда тут плескалось теплое море. Местные жители собирают раковины, просто идя по берегу.

Еще здесь очень живописные берега – неровные, с пещерами и выступами, обточенными морской водой. Известняк – порода непрочная, легко разрушается, а потому скалы приобрели причудливые формы. Самая знаменитая – это Дердл-Дор, в виде арки поднимающаяся из воды. Провести пару часов, любуясь ландшафтом, – сплошное удовольствие.

Окаменевшая раковина, commons.wikimedia.org

Иглы

Это тот случай, когда название «не подходит» объекту: ничего иглообразного в Иглах нет. Так много лет назад прозвали несколько меловых скал, выступающих из моря у берегов острова Уайт. Раньше их было на одну больше, но наиболее тонкая обрушилась еще в XVIII веке. Название, кстати, родилось как раз благодаря ей – утраченная скала была похожа на веретено. Если верить местным легендам, обломок был окаменевшей женой Лота, упомянутой в Библии. Историческим данным легенда не очень-то соответствует, но вокруг такая завораживающая красота, что это уже не слишком важно.

Самое уникальное в Иглах – их форма. Мел – материал хрупкий, поэтому заостренными кверху меловые скалы бывают очень редко. Вторая своеобразная черта – цвет: как и положено мелу, снежно-белый.

Вокруг скал можно поплавать на лодке с круизом, и это действительно стоит сделать – зрелище великолепное! Иглы выступают из моря в воде залива Алам, недалеко от деревушки Тотленд. На крайнем уступе примостился маленький маяк, один из самых старых в округе. Над гаванью поднимаются горы, при желании на них можно подняться – с пляжа у Игл туда ведет канатная дорога. Синее море, белый камень, полосатый маяк и бухта выглядят так нарядно, что кажутся вышедшими из сказки, а уникальный цветной песок на пляже только добавляет картинке сочности.

Иглы, остров Уайт, 123rf.com

Подготовила Елена Чернявская

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