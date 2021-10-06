Удар током сотрет мысли о суициде

Ученые придумали имплант от самоубийства

Специальное устройство, которое вживляют в череп, лечит тяжелую депрессию: короткий электрический разряд меняет настроение. Результаты новаторского исследования публикует The Telegraph.

Ученые наблюдали за мозговой активностью пациента, которого мучили мысли о самоубийстве. После выявления областей, в которых происходят изменения в период приступов тяжелой депрессии, туда поместили временные электроды, которые подавали небольшие импульсы, разрушающие цепи «плохой» активности. Было установлено, что электрический разряд действует как кнопка перезагрузки. На основе этих исследований был создан имплант для головного мозга.

Первой, кто испытал новую методику лечения, стала женщина из США. Анонимно она рассказала, что перепробовала все возможные способы в борьбе с мыслями о суициде, но ничего не помогало. После того как ученые имплантировали «нейростимулятор» в череп, пациентка испытала самое сильное чувство радости за последнее время. Доктор Кэтрин Скангос из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, автор исследования, зафиксировала, что симптомы депрессии исчезли, наблюдается ремиссия.

Размерами устройство напоминает спичечную коробку. Для его установки требуется серьезное хирургическое вмешательство. К тому же к каждому пациенту нужен индивидуальный подход для разработки эксклюзивного метода стимуляции мозговых клеток. Прибор еще должен пройти клинические испытания.