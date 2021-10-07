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Аmazon захватывает британский рынок

Аmazon захватывает британский рынок
фотоpexels.com

Интернет-гигант выходит на Хай-стрит

В Британии открылся первый магазин Amazon: эксперты назвали его появление «чистым экспериментом». Здесь будут продавать книги, бытовую электронику, игрушки и товары для дома. Американская компания пользуется широкой популярностью в мире как интернет-платформа для покупок. Теперь она выходит в офлайн, но со своими правилами, пишет BBC.

Amazon 4-star предлагает 2 тыс. товаров, которым пользователи интернета поставили 4 звезды. Ассортимент будет меняться в зависимости от предпочтений онлайн-покупателей: наиболее популярные продукты появятся на полках британского филиала как «самые желанные». Некоторые эксперты розничной торговли посчитали такой алгоритм выбора «запутанным и скучным».

Магазины будут использовать технологию без касс. По этому принципу в Британии уже работают шесть розничных точек с продуктами питания. В США на данный момент существуют 30 филиалов 4-star, а за пределами Америки такой магазин открывается впервые.

Стоит отметить, что американский Amazon появился именно на Хай-стрит, знаменитой своей розничной торговлей. Иностранную компанию уже обвиняют в подрыве местных традиций: она платит меньше налогов – сейчас эта сумма равна £492 млн, поскольку продажи в стране составили около £20,6 млрд. Директор британского Аmazon Энди Джонс отказался ответить на вопрос, сколько еще магазинов торговый гигант откроет в королевстве.

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