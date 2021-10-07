Хитроу: системы дают сбой

Пассажиры жалуются на длительное ожидание

Прилетающим в Лондон приходится часами стоять в очередях. Автоматические выходы в город блокируются. Службы аэропорта и пограничники перекладывают ответственность друг на друга, пишет Independent.

Пассажиры, устав от бесконечного ожидания паспортного контроля, жалуются в соцсетях на обслуживание. По опубликованным в интернете данным, проблемы Хитроу уже приобрели системный характер. Выходы, через которые можно попасть в страну, лишь приложив паспорт, практически не работают. Сотрудники пограничной службы, как оказалось, исполняют свои обязанности слишком медленно.

Заложники ситуации делятся впечатлениями в том числе в «Твиттере». Пассажир Роландо Эстрада написал: «На иммиграционных линиях Хитроу абсолютный хаос. Задержка может составлять до пяти часов». Его товарищ по несчастью, Джордж Заркадакис, заметив технический сбой, предупредил других, что «системы сканирования паспортов (снова) не работают».

Пользователи сети также вспоминают недавнюю ситуацию, когда люди буквально теряли сознание в ожидании своей очереди на проверку документов, – тогда службы Хитроу ссылались на технические проблемы. Но чаще всего сотрудники аэропорта перекладывают ответственность за кошмарную ситуацию на пограничников. Один из них анонимно пожаловался на слишком быструю ротацию кадров и нехватку офицеров.

Между аэропортом Хитроу и пограничными войсками существует соглашение, которое регламентирует время ожидания и прохождения паспортного контроля. Без учета внештатных ситуаций, например задержки рейсов, проверка должна длиться 25 минут для британцев и граждан Евросоюза и 45 минут для представителей других стран.