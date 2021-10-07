В метро появятся вагоны для медитации

Пассажирам предлагают оазисы для релакса

В метро Лондона будут ходить поезда, в которых британцы смогут расслабиться и заглянуть в свой внутренний мир. Концепцию разработали психологи, чтобы снизить постковидную тревожность, сообщает Evening Standard.

В составах двенадцати поездов Docklands Light Railway (DLR) будет вагон, в котором пассажирам предлагается отдохнуть от суеты повседневной жизни: они смогут загрузить приложение с музыкой, которая настроит на медитативный лад. Сервис будет работать и в поезде, и на станциях метро. Для прослушивания успокаивающих мелодий необходимы наушники. Также в пути все желающие полюбуются видами гор, лесов и океанов. Пресс-секретарь DLR уточняет, что вагоны для отдыха будут отличаться от обычных, так что найти их не составит труда.

На платформах трех основных станций (Canary Wharf, Tower Gateway и Woolwich Arsenal) уже появились специальные места для медитации. Они тоже украшены большими плакатами с изображениями красивых природных ландшафтов. Зоны релакса в метро обустроили как минимум на полгода.

Психологи считают, что все эти нововведения напомнят жителям столицы о том, как порой важна передышка. Поездка в таком вагоне благоприятно скажется на самочувствии и поможет пережить любой стресс. Алессия Аффинита из лондонской благотворительной организации Youmanity призвала лондонцев посмотреть на жизнь философски, заметив, что «время, потраченное на дорогу, может быть временем, потраченным на путешествие в свой внутренний мир».