﻿﻿﻿﻿﻿

Виртуальный блэкаут обрушил Facebook

Виртуальный блэкаут обрушил Facebook
фотоpexels.com

Цукерберг потерял миллиарды за несколько часов

За время виртуального блэкаута, длившегося шесть часов, основатель Facebook потерял сразу $6,6 млрд, а акции компании рухнули. По данным Downdetector (сайта, отслеживающего сетевые проблемы и ошибки), в момент глобального сбоя было зарегистрировано около 10,6 млн проблем – такое количество сайт еще никогда не фиксировал, пишет BBC.

Отключение всех приложений (Instagram, WhatsАpp, Messenger) затронуло более 3,5 млрд пользователей интернета по всему миру: люди не могли связаться с родственниками и друзьями, получить доступ к службам, для которых требуется вход в Facebook. Кроме того, многие компании, использующие социальные сети для связи с клиентами, оказались на грани финансового кризиса. Общие потери еще не подсчитаны.

Марк Цукерберг извинился и назвал причину обрушения сети: всему виной человеческий фактор. Инженеры компании запустили команду, которая непреднамеренно привела к масштабному отключению центров обработки данных Facebook (самому масштабному в мире на данный момент), не только вызвав сбой, но и заблокировав доступ сотрудникам к внутреннему управлению соцсетью, электронной почте и даже рабочим пропускам.

profile-sample2
Аmazon захватывает британский рынок
07-10-2021
profile-sample2
Виртуальный блэкаут обрушил Facebook
07-10-2021
profile-sample2
В метро появятся вагоны для медитации
07-10-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.