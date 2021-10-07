Виртуальный блэкаут обрушил Facebook

Цукерберг потерял миллиарды за несколько часов

За время виртуального блэкаута, длившегося шесть часов, основатель Facebook потерял сразу $6,6 млрд, а акции компании рухнули. По данным Downdetector (сайта, отслеживающего сетевые проблемы и ошибки), в момент глобального сбоя было зарегистрировано около 10,6 млн проблем – такое количество сайт еще никогда не фиксировал, пишет BBC.

Отключение всех приложений (Instagram, WhatsАpp, Messenger) затронуло более 3,5 млрд пользователей интернета по всему миру: люди не могли связаться с родственниками и друзьями, получить доступ к службам, для которых требуется вход в Facebook. Кроме того, многие компании, использующие социальные сети для связи с клиентами, оказались на грани финансового кризиса. Общие потери еще не подсчитаны.

Марк Цукерберг извинился и назвал причину обрушения сети: всему виной человеческий фактор. Инженеры компании запустили команду, которая непреднамеренно привела к масштабному отключению центров обработки данных Facebook (самому масштабному в мире на данный момент), не только вызвав сбой, но и заблокировав доступ сотрудникам к внутреннему управлению соцсетью, электронной почте и даже рабочим пропускам.