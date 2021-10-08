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47 стран будут выведены из «красной зоны»

47 стран будут выведены из «красной зоны»
фотоpexels.com

Британия ослабляет правила въезда в страну

Власти заявили, что в Великобританию теперь будут пускать туристов еще из 47 стран: «красный список» сокращен с 54 до 7 государств. Так, путешественники из Латинской Америки не будут сидеть в карантине начиная с 11 октября, пишет BBC.

Министр транспорта Грант Шэппс расценивает послабления для въезда в Англию как очередной этап возобновления поездок без всяких ограничений. Пока все прибывающие по-прежнему будут заполнять специальную форму для пассажиров. Проверки не избежать тому, кто не сделал прививку. Список стран с утвержденными для Британии сертификатами о вакцинации увеличился до 37. Панама, Колумбия, Венесуэла, Перу, Эквадор, Гаити и Доминиканская Республика остаются в «красном списке». Власти Шотландии подтвердили, что новые правила въезда распространяются на все страны королевства.

Для британских эмигрантов, например из стран Африки, это долгожданная возможность встретиться с семьей. Пандемия разлучила родственников на долгие месяцы, общение было возможным только по интернету. В министерстве транспорта подтвердили, что сокращение числа стран в «красном списке» продиктовано в том числе заботой о таких британцах. Кроме того, в ведомстве сообщили, что к концу октября вакцинированные пассажиры из оставшихся 7 стран, для которых пока предусмотрен карантин, для въезда в Британию смогут использовать скриншот с отрицательными результатами – этого будет достаточно.

Высока вероятность, что в дальнейшем дорогие ПЦР-тесты заменят более дешевыми. Пока они остаются обязательными для невакцинированных путешественников, которые по прилете должны сделать еще один анализ на восьмой день пребывания в стране. Авиакомпании и представители сферы туризма с радостью восприняли новость о значительном сокращении «красного списка», однако по-прежнему просят власти ввести для прибывающих из безопасных стран экспресс-тесты, которые значительно дешевле, а также вовсе отменить тестирование.

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