Книга стала лучшим другом в изоляции

Букинисты регистрируют рост продаж

Вспоминая название знаменитого романа Маркеса, книготорговцы шутят: длительная изоляция – не совсем «сто лет одиночества», но спрос на книги на карантине увеличился. Теперь они надеются, что эта тенденция сохранится, пишет BBC.

Британцы, сидя дома, стали читать гораздо больше, чем до пандемии: за 2020 год было продано 202 млн экземпляров в мягкой и твердой обложках. Общая стоимость покупок впервые с 2012 года превысила отметку в 200 млн книг.

Книжные клубы на время изоляции ушли в онлайн, магазины тоже не работали, но скучающие дома читатели нашли выход из положения, точнее, спрос породил предложение: книги стали реализовывать в интернете. Менеджер по продаже детской литературы сравнила самый популярный книжный сайт с «рыцарем в сияющих доспехах»: портал Bookshop.org выступил посредником между читателями и веб-сайтами букинистических лавок Британии, не лишая их прибыли.

Управляющий британским отделением рассказывает, что около 500 книготорговцев уже зарегистрировались на сайте. На первой странице Bookshop.org можно проследить темпы увеличения спроса. Несмотря на то что изоляцию отменили, продажи бумажных книг продолжают расти. Книжных магазинов тоже становится все больше. Торговцы, своевременно реагируя на любовь британцев к чтению, привозят книги на велосипедах прямо к домам покупателей.