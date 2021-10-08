Власти планируют вернуть Night Tube

Ночной режим работы способствует безопасности граждан

Петиция о возобновлении работы метро в ночное время собрала десятки тысяч подписей в интернете. Жители Лондона просят вернуть ночную службу Night Tube: это поможет обеспечить безопасность горожан, в том числе женщин, которые поздно возвращаются с работы, пишет BBC.

Петицию разместила активистка Элла Уотсон, которая составила ее после недавних громких убийств Сабины Нессы и Сары Эверард. По мнению 26-летней Уотсон, «женщины чаще подвергаются сексуальному насилию в темное время суток». Они сильно рискуют, дожидаясь автобусов на улицах ночной столицы.

Последний поезд покидает центр Лондона в час ночи, движение метро возобновляется лишь в половине шестого. Мэр столицы Садик Хан пообещал «рассмотреть возможность открытия одной или двух линий в этом году и в ночное время». Однако автор петиции и те, кто ее поддерживают, считают решение главы города полумерой.

Сервис Night Tube стартовал в 2016 году. Ночная служба метро функционировала по пятницам и субботам – в это время были открыты многие станции, – она хорошо себя зарекомендовала, но ее работа была остановлена, когда случился локдаун. Сейчас британцы уверены, что Night Tube снова пора запустить.

Глава лондонского метрополитена Энди Лорд подтвердил, что в ведомстве «изучают возможность открытия одной или двух линий». Официальные власти понимают, что безопасность представительниц женского пола сейчас в «абсолютном приоритете». Также анализируется возможность полного восстановления системы ночного метро по пятницам и субботам.