Волшебные палочки осветят Лестер-сквер

Поклонники поттерианы отмечают юбилей

В Британии проходят мероприятия в честь двадцатилетия с момента выхода первого фильма саги о мальчике, который выжил, – «Гарри Поттер и философский камень». С 13 октября Лестер-сквер будут освещать волшебные палочки, пишет Secret London.

Девять палочек, каждая из которых принадлежит одному из героев франшизы о Гарри Поттере и о фантастических тварях, подняты вверх, а значит, готовы творить чудеса. Такой магический предмет, пожалуй, не смог бы поднять даже юный волшебник: высота каждой палочки достигает 15 футов. Они будут загораться на площади по вечерам, озаряя путь к памятнику главному герою книг и фильмов – мальчику в очках, который сидит верхом на метле. Также здесь установлены скульптурные изображения других героев поттерианы.

Но не выдуманная Джоан Роулинг история связывает Гарри с Лестер-сквер: в кинотеатре, расположенном на площади, прошла не одна премьера о самом известном мальчике Британии.

Стоит поспешить, чтобы увидеть волшебство: скульптуры будут переезжать из города в город. Проголосовав в интернете, британцы сами определили, куда отправятся светящиеся волшебные палочки: весной они будут установлены в Халле, Стоке, Рединге и Бирмингеме, в каждом городе на целую неделю. Так торжественно британцы встречают новый фильм франшизы – «Фантастические твари: Тайны Дамблдора».