Театру Iris быть!

Новое здание построят в Ковент-Гардене

Театр Iris, спасенный сэром Иеном Маккелленом, получил новую площадку. Глава театра не может поверить своей удаче: труппа разместится в самом сердце Лондона, сообщает Evening Standard.

Художественный руководитель Пол-Райан Карберри еще совсем недавно готовился к закрытию из-за банкротства. Вместе с коллективом он обращался за помощью ко многим, но ответил только сэр Маккеллен. Актер, сыгравший одну из главных ролей в трилогии «Властелин колец», не только пожертвовал £22 тыс., но и совершил турне по стране в поддержку британского театра и спас его, собрав £5 млн.

Теперь местоположению театра можно только позавидовать: строительство уже развернулось в центре Ковент-Гардена. Новое здание на семьдесят мест будет возведено на территории церкви Святого Павла, второе название которой – «Церковь актеров» (она получила его за тесную связь со сценическим искусством).

Коллектив уже строит планы на зиму: труппа готовит спектакль о Питере Пэне, два рождественских шоу и мюзикл о женской группе, которая спасает мир.